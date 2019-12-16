Жигунов на тлі скандалу через Заворотнюк образив вченого

Артист Сергій Жигунов, який зараз потрапив в скандал через колегу Анастасію Заворотнюк, образив відомого російського вченого-ботаніка Климента Тімірязєва (1843-1920).

У Інстаграм Жигунов виклав відео своєї прогулянки по Воробйовим горам в Москві, де, зокрема, підійшов до пам'ятника Тімірязєву.

"Судячи з носа, чоловік, що сильно п'є, ні?" - коментує Жигунов, стоячи поруч з пам'ятником.

"Климентій Аркадійович... Пам'ятаєте, у Маяковського запитали, як назвати великого вченого, але щоб він викликав неприємні відчуття у глядачів, у читачів. Він сказав: Тімірзяєв", - додав актор.

До цього Жигунов пожартував про Менделєєва і Блока – на цьому ж відео на початку.

Климент Тімірязєв – основоположник російської наукової школи фізіологів рослин.

Климент Тімірязєв Фото з Вікіпедії

Розраховував, що Ленін встановить в Росії ліберальну демократію.

Помер внаслідок застуди в 1920 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, роман Жигунова і Заворотнюк тривав в 2007-2008 році.

Нещодавно режисер Наталія Бондарчук заявила, що Жигунов нібито бив Заворотнюк.

Жигунов прокоментував цю заяву в своєму Інстаграм, давши зрозуміти, що вона неправдива.

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