Жигунов на тлі скандалу через Заворотнюк образив вченого

Артист Сергій Жигунов, який зараз потрапив в скандал через колегу Анастасію Заворотнюк, образив відомого російського вченого-ботаніка Климента Тімірязєва (1843-1920).
У Інстаграм Жигунов виклав відео своєї прогулянки по Воробйовим горам в Москві, де, зокрема, підійшов до пам'ятника Тімірязєву.
"Судячи з носа, чоловік, що сильно п'є, ні?" - коментує Жигунов, стоячи поруч з пам'ятником.
"Климентій Аркадійович... Пам'ятаєте, у Маяковського запитали, як назвати великого вченого, але щоб він викликав неприємні відчуття у глядачів, у читачів. Він сказав: Тімірзяєв", - додав актор.
До цього Жигунов пожартував про Менделєєва і Блока – на цьому ж відео на початку.
Климент Тімірязєв – основоположник російської наукової школи фізіологів рослин.
Климент Тімірязєв
Фото з Вікіпедії
Розраховував, що Ленін встановить в Росії ліберальну демократію.
Помер внаслідок застуди в 1920 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, роман Жигунова і Заворотнюк тривав в 2007-2008 році.
Нещодавно режисер Наталія Бондарчук заявила, що Жигунов нібито бив Заворотнюк.
Жигунов прокоментував цю заяву в своєму Інстаграм, давши зрозуміти, що вона неправдива.
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