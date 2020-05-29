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30 травня • оновлено в 00:41
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Жертва тоталітарної секти в СРСР: розкрилися скандальні подробиці про Едуарда Успенського

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Дитячий письменник Едуард Успенський був учасником секти Віктора Столбуна, відомого своїми дикими методами лікування алкогольної та наркотичної залежностей. Тетяна Успенська повідомила про те, що батько неодноразово бив її, а також застосовував психологічне насильство.

Секта зацікавила Успенського ще в 1970-х роках. Віктора Столбуна йому порадили як спеціаліста з психотерапії та наркології, до якого зверталися дуже впливові люди, пише "СтарХит".

Жертва тоталітарної секти в СРСР: розкрилися скандальні подробиці про Едуарда Успенського
Тетяна Успенська

Тетяна Успенська

Дочка Успенського розповіла, що через батька сама потрапила в секту Столбуна.

"Ми там працювали від світанку до заходу сонця. Ця людина, лідер секти, бив дітей палицями, постійно виявляв агресію. Я там три з половиною роки прожила. Тато його підтримував до кінця життя. Їздив до нього періодично", – повідомила вона в шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір".
Едуард Успенський із дочкою

Едуард Успенський із дочкою

Віктор Давидович Столбун народився в 1933 році в Москві, в сім'ї вчених-невропатологів. Його виключили з медінституту, після чого Столбун у 1956 році закінчив факультет російської мови та літератури Московського заочного педагогічного інституту.

Віктор Столбун

Віктор Столбун

Після нетривалої роботи в школі він перекваліфікувався в нейропсихолога і почав працювати за новою спеціальністю в психіатричних лікарнях. У цей час він вивчав важкі психічні захворювання і їх вплив на патології шлунка і легень.

У 1970-х роках Столбун заснував закриту клініку. Він стверджував, що зможе вилікувати будь-кого від алкогольної залежності.

Віктор Столбун

Віктор Столбун

Дітей і дорослих "лікували" місцевим анестетиком, слабким струмовим імпульсом і публічними приниженнями. Члени секти повинні були невпинно працювати, бути скромними і слухняними.

Жертва тоталітарної секти в СРСР: розкрилися скандальні подробиці про Едуарда Успенського

В 2000 році секту зарахували до розряду тоталітарних і заборонених, після цього Столбун не припинив свою діяльність, постійно переїжджав з місця на місце. У 2005 році він помер.

Жертва тоталітарної секти в СРСР: розкрилися скандальні подробиці про Едуарда Успенського

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка дитячого письменника Едуарда Успенського, який помер у 2018 році, у відкритому листі звинуватила батька в жорстокості і попросила не називати його ім'ям премію.

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Автор
Марія Дідик
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