Жертва тоталітарної секти в СРСР: розкрилися скандальні подробиці про Едуарда Успенського

Дитячий письменник Едуард Успенський був учасником секти Віктора Столбуна, відомого своїми дикими методами лікування алкогольної та наркотичної залежностей. Тетяна Успенська повідомила про те, що батько неодноразово бив її, а також застосовував психологічне насильство.

Секта зацікавила Успенського ще в 1970-х роках. Віктора Столбуна йому порадили як спеціаліста з психотерапії та наркології, до якого зверталися дуже впливові люди, пише "СтарХит".

Тетяна Успенська

Дочка Успенського розповіла, що через батька сама потрапила в секту Столбуна.

"Ми там працювали від світанку до заходу сонця. Ця людина, лідер секти, бив дітей палицями, постійно виявляв агресію. Я там три з половиною роки прожила. Тато його підтримував до кінця життя. Їздив до нього періодично", – повідомила вона в шоу "Андрій Малахов. Прямий ефір".

Едуард Успенський із дочкою

Віктор Давидович Столбун народився в 1933 році в Москві, в сім'ї вчених-невропатологів. Його виключили з медінституту, після чого Столбун у 1956 році закінчив факультет російської мови та літератури Московського заочного педагогічного інституту.

Віктор Столбун

Після нетривалої роботи в школі він перекваліфікувався в нейропсихолога і почав працювати за новою спеціальністю в психіатричних лікарнях. У цей час він вивчав важкі психічні захворювання і їх вплив на патології шлунка і легень.

У 1970-х роках Столбун заснував закриту клініку. Він стверджував, що зможе вилікувати будь-кого від алкогольної залежності.

Віктор Столбун

Дітей і дорослих "лікували" місцевим анестетиком, слабким струмовим імпульсом і публічними приниженнями. Члени секти повинні були невпинно працювати, бути скромними і слухняними.

В 2000 році секту зарахували до розряду тоталітарних і заборонених, після цього Столбун не припинив свою діяльність, постійно переїжджав з місця на місце. У 2005 році він помер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка дитячого письменника Едуарда Успенського, який помер у 2018 році, у відкритому листі звинуватила батька в жорстокості і попросила не називати його ім'ям премію.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.