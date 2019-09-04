"Жертва пластики": Пугачова розбурхала мережу постарілим обличчям

70-річна російська співачка Алла Пугачова розбурхала мережу новими знімками. Так, артистка сфотографувала своє обличчя, а шанувальники заявили, що вона зробила занадто багато пластичних операцій.

Знімки Пугачова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Алла Пугачова

"Обожнюю сонце, але воно мені протипоказано. 5 хвилин в морі та на сонці, результат на лице. Ластовиння. Може це 7 молодість прийшла?", - підписала фото Пугачова.

"Я не зрозумію - тут імплант в підборідді стоїть?", "Виглядає на свій вік, але все одно чарівна", "Старість не радість і грим вже не допомагає", "Хоч і люблю Пугачову, але не можу кривити душею, краще б не викладати ці фото", "Жах летить на крилах ночі! Жертва надмірної пластикі. Такі фото треба видаляти, а не виставляти", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережу злили раритетні фотографії російської співачки Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася в 1999 році.

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