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Жертва дикої секти: розкрита неймовірна таємниця Успенського

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Дитячий письменник Едуард Успенський був учасником секти Віктора Столбуна, відомого своїми дикими методами лікування алкогольної та наркотичної залежностей.

Успенський відвідував секту близько 20 років. Про це розповів знайомий, письменник і син його товариша Валентин Постников "Комсомольскій правді". Успенський став жертвою секти на піку популярності.

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"Захоплення Едуарда Успенського сектою Столбуна почалося в 70-х роках. Тоді він уже був відомий як автор пригод Чебурашки, героїв "Простоквашино" і розбагатів. Успенський сильно випивав, це не було ні для кого секретом. Одного разу хтось порадив йому звернутися до Віктора Столбуна - психотерапевта і нарколога", - повідомив Постніков.

Спочатку казали, що Успенський лікується від алкогольної залежності. Пізніше стало зрозуміло, що це, по суті, секта. Але не релігійна, а якась організація з суворою ієрархією підпорядкування на чолі з Столбуном. Успенський потрапив під його вплив.

За словами Постнікова, по суті, у Столбуна була не клініка, а секта з витягування капіталів. Столбун намагався брати до себе тільки багатих людей, тому що вони йому платили 10 відсотків від усіх своїх доходів. І ось Успенський багато років, років 20, з усіх своїх гонорарів, в тому числі і закордонних, відраховував йому "десятину". По суті, був його спонсором.

Після відвідин Столбуна Успенський на якийсь час переставав пити. Коли у нього знову починалися запої, він йшов до "гуру", той його "кодував", і Успенському на час ставало краще.

"Він завжди був рухливим, в чомусь психопатичний. Можливо, секта посилила ці риси. Успенський став ще більш жорстким, підозрілим, бачив навколо ворогів. Може, більш прискіпливим, знервованим, нестриманим. Ми приходили до нього в гості, сиділи за столом. А він постійно бігав по квартирі - з однієї кімнати в іншу, на кухню, туди-сюди. Почне їсти, ложку з'їсть, схопиться, втече. Потім прибіжить. Говорив скоромовкою, імпульсивно... "- розповів знайомий.

Цілющим чинником, по Столбуну, вважалася "ломка неправильної структури особистості". По-простому - приниження. Столбун при інших ображав, обзивав пацієнтів (в тому числі і дітей). Тих, хто порушував правила, піддавали колективним глузуванням, нерідко били. Одночасно Столбун придумав метод так званого шарування - впливу на інтимні зони пацієнта препаратом Хлоретилои і слабкими струмами.

Якими методами лікували Успенського, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 14 серпня помер автор популярних радянських творів, які були екранізовані, Едуард Успенський.

Місце
Росія
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Онищенко Татьяна
Онищенко Татьяна
Доброе утро, y кoго гипeртония - срoчно чиcтитe соcyды! Этo нaвсегда сбивает дaвлениe до 120/80 за 1 кyрс http://kniga.gq
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