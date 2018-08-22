Жертва дикої секти: розкрита неймовірна таємниця Успенського

Дитячий письменник Едуард Успенський був учасником секти Віктора Столбуна, відомого своїми дикими методами лікування алкогольної та наркотичної залежностей.

Успенський відвідував секту близько 20 років. Про це розповів знайомий, письменник і син його товариша Валентин Постников "Комсомольскій правді". Успенський став жертвою секти на піку популярності.

"Захоплення Едуарда Успенського сектою Столбуна почалося в 70-х роках. Тоді він уже був відомий як автор пригод Чебурашки, героїв "Простоквашино" і розбагатів. Успенський сильно випивав, це не було ні для кого секретом. Одного разу хтось порадив йому звернутися до Віктора Столбуна - психотерапевта і нарколога", - повідомив Постніков.

Спочатку казали, що Успенський лікується від алкогольної залежності. Пізніше стало зрозуміло, що це, по суті, секта. Але не релігійна, а якась організація з суворою ієрархією підпорядкування на чолі з Столбуном. Успенський потрапив під його вплив.

За словами Постнікова, по суті, у Столбуна була не клініка, а секта з витягування капіталів. Столбун намагався брати до себе тільки багатих людей, тому що вони йому платили 10 відсотків від усіх своїх доходів. І ось Успенський багато років, років 20, з усіх своїх гонорарів, в тому числі і закордонних, відраховував йому "десятину". По суті, був його спонсором.

Після відвідин Столбуна Успенський на якийсь час переставав пити. Коли у нього знову починалися запої, він йшов до "гуру", той його "кодував", і Успенському на час ставало краще.

"Він завжди був рухливим, в чомусь психопатичний. Можливо, секта посилила ці риси. Успенський став ще більш жорстким, підозрілим, бачив навколо ворогів. Може, більш прискіпливим, знервованим, нестриманим. Ми приходили до нього в гості, сиділи за столом. А він постійно бігав по квартирі - з однієї кімнати в іншу, на кухню, туди-сюди. Почне їсти, ложку з'їсть, схопиться, втече. Потім прибіжить. Говорив скоромовкою, імпульсивно... "- розповів знайомий.

Цілющим чинником, по Столбуну, вважалася "ломка неправильної структури особистості". По-простому - приниження. Столбун при інших ображав, обзивав пацієнтів (в тому числі і дітей). Тих, хто порушував правила, піддавали колективним глузуванням, нерідко били. Одночасно Столбун придумав метод так званого шарування - впливу на інтимні зони пацієнта препаратом Хлоретилои і слабкими струмами.

Якими методами лікували Успенського, невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 14 серпня помер автор популярних радянських творів, які були екранізовані, Едуард Успенський.