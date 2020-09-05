Відомий французький актор Жерар Депардьє прийняв православ'я.

Як пише видання Valeurs, церемонія пройшла 4 вересня у Олександро-Невському соборі Парижа.

Депардьє зізнався, що йому "подобається православне богослужіння" і він багато спілкувався з православним духовенством. Своїм духовним наставником артист назвав митрополита Львівського і Порховського Тихона.

На урочистій події були присутні близькі актора – всього біля 30 осіб.

Депардьє також став хрещеним батьком дівчинки, яка хрестилася в цей же день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні президент РФ Володимир Путін указом надав російське громадянство Жерару Депардьє. Актор відмовився від французького громадянства після введення у Франції податку на розкіш.