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Жерар Депардьє прийняв православ'я

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
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Депардьє став хрещеним батьком

Депардьє став хрещеним батьком.

Відомий французький актор Жерар Депардьє прийняв православ'я.

Як пише видання Valeurs, церемонія пройшла 4 вересня у Олександро-Невському соборі Парижа.

Депардьє зізнався, що йому "подобається православне богослужіння" і він багато спілкувався з православним духовенством. Своїм духовним наставником артист назвав митрополита Львівського і Порховського Тихона.

На урочистій події були присутні близькі актора – всього біля 30 осіб.

Депардьє також став хрещеним батьком дівчинки, яка хрестилася в цей же день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні президент РФ Володимир Путін указом надав російське громадянство Жерару Депардьє. Актор відмовився від французького громадянства після введення у Франції податку на розкіш.

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ФранціяПарижправослав'я в РосіїЖерар Депард'є
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