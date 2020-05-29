Переможниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур відверто розповіла про свою орієнтацію. Так, дівчина повідомила, що їй подобаються не тільки чоловіки.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Пресслужба Нового каналу

"Я бісексуалка. Помітила, що мене однаково приваблюють як хлопці, так і дівчата. Вперше це стало зрозуміло в дитячому саду, коли я закохалася в педагога з музики. Ще мала почуття до своєї першої шкільної вчительки. Але за все життя були стосунки тільки з однією дівчиною. Більше зустрічалася з хлопцями. Найяскравіший із них – мій покійний боксер. Він мене дуже любив. Не можу сказати, що з мого боку були настільки сильні почуття у відповідь. Я до нього ставилася по-доброму. Він хотів, щоб я перестала вживати наркотики", – сказала Мазур.

Пресслужба Нового каналу

Дівчина зізналася, що зараз теж закохана. Фоловерам в Instagram вона розповідала, що обранець старший за неї, а її почуття не взаємні. Тому зараз вона не шукає стосунків.

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