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29 травня • оновлено в 18:38
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Женя Мазур зробила несподіване зізнання про орієнтацію

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Переможниця четвертого сезону реаліті "Від пацанки до панянки" Женя Мазур відверто розповіла про свою орієнтацію. Так, дівчина повідомила, що їй подобаються не тільки чоловіки.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

Переможниця "Від пацанки до панянки" зробила несподіване зізнання про орієнтацію

Пресслужба Нового каналу

"Я бісексуалка. Помітила, що мене однаково приваблюють як хлопці, так і дівчата. Вперше це стало зрозуміло в дитячому саду, коли я закохалася в педагога з музики. Ще мала почуття до своєї першої шкільної вчительки. Але за все життя були стосунки тільки з однією дівчиною. Більше зустрічалася з хлопцями. Найяскравіший із них – мій покійний боксер. Він мене дуже любив. Не можу сказати, що з мого боку були настільки сильні почуття у відповідь. Я до нього ставилася по-доброму. Він хотів, щоб я перестала вживати наркотики", – сказала Мазур.

Переможниця "Від пацанки до панянки" зробила несподіване зізнання про орієнтацію

Пресслужба Нового каналу

Дівчина зізналася, що зараз теж закохана. Фоловерам в Instagram вона розповідала, що обранець старший за неї, а її почуття не взаємні. Тому зараз вона не шукає стосунків.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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