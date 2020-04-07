Головна Новини
7 квітня • оновлено в 05:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Женя "Лисий": як найкращий друг Зеленського Євген Кошовий виглядав 20 років тому

Читати матеріал російською

Актор студії "Квартал 95", друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий 7 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Кошовий виглядав на зорі своєї кар'єри, 20 років тому, і як він змінився з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Кошовий

Євген Кошовий

instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий народився в селищі Ківшарівка в Харківській області 7 квітня 1983 року, але в 1989-му родина переїхала до Алчевська Луганської області.

Артистом Кошовий мріяв стати з дитинства. Він брав участь у шкільних постановках, займався музикою, співав, танцював, веселив оточуючих.

Євген Кошовий у молодості "з волоссям"

Євген Кошовий у молодості "з волоссям"

instagram.com/evgenii.koshevoi

Навчався на акторському факультеті Луганського коледжу культури, а на першому курсі став учасником студентської команди КВН "Кого покликати?".

У 2001 році відома на той момент луганська команда "Ва-Банк" взяла Кошового з собою в Москву на виступ Вищої Ліги. У складі "Ва-Банку" Кошовий їздив на виступи і зльоти, де й познайомився з командою "95 квартал".

У 2003 році капітан "95 кварталу" Володимир Зеленський створив "Студію "Квартал-95"", а в 2004 році запросив туди давнього приятеля з Луганська – Женю "Лисого".

У 2001 році, щоб зобразити Олександра Розенбаума і Вітаса, Євген Кошовий поголився наголо. За словами Кошового, волосся в нього були русяве.

"З тих пір так і ходжу лисим. Голюся раз на три дні. Півгодини перед дзеркалом з бритвою і піною – і зачіска готова", – розповів якось Кошовий в інтерв'ю.

Крім "Кварталу", Кошовий грає в кіно і серіалах, з 2012 року – член журі шоу "Розсміши коміка".

Євген Кошовий з сім'єю

Євген Кошовий з сім'єю

instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий з дружиною

Євген Кошовий з дружиною

instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий з сім'єю

Євген Кошовий з сім'єю

instagram.com/evgenii.koshevoi

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як друг Кошового і зірка "Слуги народу" 37-річний Міка Фаталов потрапив до "Кварталу 95".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Блог шоубіз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Блог шоубіз
Особи
Володимир Зеленський Євген Кошовий
Місце
Україна
Теги
день народження зірки Квартал 95 актор люди шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги