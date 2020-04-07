Женя "Лисий": як найкращий друг Зеленського Євген Кошовий виглядав 20 років тому

Актор студії "Квартал 95", друг президента України Володимира Зеленського Євген Кошовий 7 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як Кошовий виглядав на зорі своєї кар'єри, 20 років тому, і як він змінився з тих пір (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Кошовий instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий народився в селищі Ківшарівка в Харківській області 7 квітня 1983 року, але в 1989-му родина переїхала до Алчевська Луганської області.

Артистом Кошовий мріяв стати з дитинства. Він брав участь у шкільних постановках, займався музикою, співав, танцював, веселив оточуючих.

Євген Кошовий у молодості "з волоссям" instagram.com/evgenii.koshevoi

Навчався на акторському факультеті Луганського коледжу культури, а на першому курсі став учасником студентської команди КВН "Кого покликати?".

У 2001 році відома на той момент луганська команда "Ва-Банк" взяла Кошового з собою в Москву на виступ Вищої Ліги. У складі "Ва-Банку" Кошовий їздив на виступи і зльоти, де й познайомився з командою "95 квартал".

У 2003 році капітан "95 кварталу" Володимир Зеленський створив "Студію "Квартал-95"", а в 2004 році запросив туди давнього приятеля з Луганська – Женю "Лисого".

У 2001 році, щоб зобразити Олександра Розенбаума і Вітаса, Євген Кошовий поголився наголо. За словами Кошового, волосся в нього були русяве.

"З тих пір так і ходжу лисим. Голюся раз на три дні. Півгодини перед дзеркалом з бритвою і піною – і зачіска готова", – розповів якось Кошовий в інтерв'ю.

Крім "Кварталу", Кошовий грає в кіно і серіалах, з 2012 року – член журі шоу "Розсміши коміка".

Євген Кошовий з сім'єю instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий з дружиною instagram.com/evgenii.koshevoi

Євген Кошовий з сім'єю instagram.com/evgenii.koshevoi

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як друг Кошового і зірка "Слуги народу" 37-річний Міка Фаталов потрапив до "Кварталу 95".

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