Женя Галич відмовився від подарунків в день народження і закликав допомогти українським медикам. Відео

Популярний український рок-музикант, лідер гурту O.TORVALD Женя Галич в свій день народження 29 квітня закликав українців допомагати українським медикам в боротьбі з коронавірусом.

Так, артист на офіційній сторінці в Facebook розмістив відео, в якому звернувся до своїх шанувальників і попросив замість подарунків перерахувати гроші на підтримку лікарів, які рятують українців від COVID-19 (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Музикант уточнив, що завжди збирає вечірки з нагоди свого дня народження, але з огляду на непросту ситуацію, яка склалася в Україні, довелося відмовитися від ідеї.

Женя Галич

"Привіт! Мене звати Женя Галич, і 29 квітня в мене День народження. Я завжди збираю гучні вечірки, на які приходять багато друзів і дарують багато подарунків. Цього року я хочу попросити у всіх своїх друзів та знайомих зробити мені дуже особливий та важливий подарунок. Прошу всіх, хто має бажання привітати мене, перерахувати благодійну пожертву на цей проект, який має на меті допомогти лікарям рятувати людей від коронавірусу", – звернувся до користувачів мережі лідер групи O.TORVALD.

Він також вказав, що підтримує ініціативу Української біржі благодійності Сoronavirus.Kyiv, яка вже більше місяця допомагає київським лікарням, що опинилися в епіцентрі захворювання. Щоб підтримати ініціативу – перейдіть за посиланням.

"Привітати мене зі святом і зробити пожертвування дуже просто! Необхідно натиснути кнопку "Підтримати" і перерахувати будь-яку зручну суму. Це буде найкращий для мене подарунок!" – підкреслив Галич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше O.TORVALD презентували радикальне відео на пісню "Ненавиджу вас всіх", де музиканти різко висловилися про глобальні проблеми сучасного світу, серед яких – коронавірус, домашнє насильство, військові конфлікти.

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