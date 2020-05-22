"Жену 80-градусну": Корольова приголомшила дивним захопленням на карантині

Російська співачка українського походження Наташа Корольова знайшла новий спосіб розваги на самоізоляції.

Так, артистка почала гнати самогон. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Всі печуть, щось варять, салатики нарізають... Молодці, дівчата! А я жену. Жену Королівську, 80-градусну. Перший раз в житті вигнала самогоночку. Ух, вийшла відмінна", – сказала співачка.

Наташа Корольова Фото: instagram/koroleva__star

Зазначимо, що думки шанувальників під публікацією Корольової розділилися. Багато шанувальників розкритикували співачку за її нове захоплення. Однак знайшлися й ті, хто підтримав її.

"Ось до чого самоізоляції довела! Акуратно там з самогоночкою", "Раніше за це садили", "Жени, Наташа, ми вже звикли", "Молодець, Наташа! Господарочка", "Прикольно", "Талановита людина талановита в усьому!" – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова опублікувала нове фото, на якому показала, як виглядає без макіяжу.

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