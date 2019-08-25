"Жарко, дуже жарко!" Maruv завела мережу еротичним шоу на "Танці з зірками"

У мережі посперечалися через епатажний виступ Марув (Анна Корсун) в першому випуску нового сезону "Танці з зірками".

Перше фото з'явилося в Instagram проекту. На ньому Корсун зображена в шкіряному боді і білизні, натягнутій на штани. Весь її номер традиційно складався з епатажу і відрізнявся БДСМ-тематикою.

Багатьом її виступ сподобався. "Ох Марув і запалила. Спекотно, дуууже спекотно", "Класно, що Maruv - українська співачка! Нам пощастило! Її чекає світова слава - вона дуже талановита", "Цей танець-це її стихія, цікаво подивитися інші стилі в її виконанні, танець сподобався "," Це занадто шикарно ", - написали в коментарях до посту.

Втім, були і ті, кому її виступ зовсім не сподобалося. "Це не для головного паркету країни. При тому, що проект дивляться і діти. Але це чисто моя думка", "Фу! Ганьба!", "Це типу був танець?", - обурились в мережі.

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