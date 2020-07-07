Жанні Агузаровій – 58: як виглядає зірка-фрік зараз і як змінилася після пластики

У вівторок, 7 липня знаменита радянська і російська співачка-фрік Жанна Агузарова святкує свій день народження. Їй виповнилося 58 років.

Агузарова – одна з найбільш ексцентричних співачок на пострадянському просторі, володарка унікального тембру голосу і своєрідного епатажного стилю. Вона до цих пір носить негласний титул королеви рок-н-ролу і викликає інтерес не тільки у старшого покоління, а й у молоді. OBOZREVATEL розповідає, як виглядала артистка на початку своєї кар'єри і як вона змінилася після пластичних операцій (в кінці матеріалу ви також можете подивитися відео).

Жанна Агузарова в дитинстві Яндекс Дзен-канал MUSIC

В даний час Жанна Агузарова давно веде досить усамітнений спосіб життя. Вона не спілкується практично ні з ким із зірок шоу-бізнесу і вкрай рідко виходить у світ. Співачка лише підтримує зв'язок зі своїм рідним братом.

Жанна Агузарова в молодості Яндекс Дзен-канал MUSIC

За останні роки артистка дуже змінилася, тому кожна поява співачки в ефірі викликає у шанувальників інтерес. Від інтерв'ю Жанна відмовляється, але в минулому році несподівано зробила виняток для одного з російських видань про моду.

Жанна Агузарова Комсомольська правда

Особистий фотограф Алли Пугачової поділився кадром юної Жанни Агузарової з жовтими пір'ям на голові. Роман Родін оприлюднив фото 57-річної зірки до пластичних операцій. Очевидно, знімок Жанни зроблений на зорі її кар'єри. "Марсіанка", як її називають багато шанувальників, постала в незвичному вигляді.

Жанна Агузарова в юності Instagram Романа Родіна

Зараз, з коротко стриженої блондинки Жанна перетворилася в довговолосу брюнетку з каре до плечей і пишним чубчиком. Її несподівані зйомки для одного з глянцевих журналів викликали ажіотаж серед шанувальників, яких здивував зовнішній вигляд Жанни Агузарової.

Жанна Агузарова: як виглядає зараз Скріншот з відео

Судячи з практично повної відсутності міміки, артистка не нехтує останніми досягненнями косметології і активно користується уколами краси. Крім того, губи співачки виросли в обсязі як мінімум в два рази.

Жанна Агузарова Комсомольська правда

Відзначимо, в 2020 році ексцентрична виконавиця взяла участь в шоу Максима Галкіна "Музикаліті", і глядачі відразу звернули увагу, наскільки неймовірно молодо виглядає 58-річна артистка. За задумкою шоу, виконавці-представники різних поколінь повинні відповідати на запитання ведучого і оцінювати творчість різних музикантів. Шанувальники висловили думку, що Жанна вдалася до не однієї пластичної операції.

Жанна Агузарова в 2020 році ( "Музикаліті" з Галкіним) Скріншот з відео

Жанна Агузарова в шоу "Музикаліті" з Максимом Галкіним Скріншот з відео

Особисте життя Жанни Агузарової

Жанна Агузарова завжди вела відокремлений спосіб життя. У неї немає ні чоловіка, ні дітей. У 80-ті роки співачка недовгий час була одружена з океанологом Іллею Кабатченко. За словами матері співачки, інтелігентних батьків молодого вченого лякала епатажна артистка. Тому немає нічого дивного в тому, що вони незлюбили невістку. Це і стало однією з причин її швидкого розлучення з чоловіком.

Молода Жанна Агузарова Яндекс Дзен-канал MUSIC

Незабаром після цього Жанна почала зустрічатися з Ніком Полтораніним. Коханець став адміністратором і директором співачки. Саме Нік незабаром напоумив зірку пуститися в сольне плавання і піти з групи "Браво". А на початку 90-х вокалістка з коханим вирушили підкорювати Америку. У США співачці довелося починати все спочатку. У Лос-Анджелесі вона співала в ресторанах, намагалася записувати якісь композиції, працювала діджеєм. За Полтораніна вокалістка збиралася заміж. Вони навіть мріяли про дітей. Але розлучилися також несподівано, як і поїхали в Америку. Полторанін в одному інтерв'ю зізнався, що Жанна Агузарова замість кар'єри надала перевагу особистим стосункам. Сьогодні нічого не відомо про можливу сім'ю співачки. Дітей у неї немає.

Жанна Агузарова Комсомольська правда

Сусіди по будинку згадували, що раніше Агузарова могла дозволити собі влаштувати п'яне застілля, відгомони якого доносилися на кілька поверхів уверх і вниз, але останнім часом заспокоїлася.

У артистки є нерухомість в США, але зараз Жанна Агузарова живе в Росії. У співачки є розкішна трикімнатна квартира в Москві.

Дивіться також випуск шоу Максима Галкіна "Музикаліті" на YouTube онлайн:

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