Нині покійна співачка Жанна Фріске викликала ажіотаж, з'явившись у привітанні.
Привітання опублікувала в Інстаграм 10 січня співачка Наталія Могилевська на адресу кліпмейкера Алана Бадоєва.
Могилевська прикріпила фото обкладинки російського чоловічого журналу XXL від грудня 2010 року.
На ньому сама Могилевська, а також Бадоєв, Віра Брежнєва, Світлана Лобода і Жанна Фріске – в ногах у Бадоєва.
У мережі є кліп, як робили головну фотосесію для того номера, присвяченого десятиріччю журналу.
Судячи з коментарів до посту Могилевської, особливий ажіотаж викликала Жанна Фріске, яка померла в 2015 році.
Для того номера XXL Бадоєв поставив кожній зі співачок по п'ять особистих запитань.
Жанна Фріске визнала, що всі закохані - мазохісти, Віра Брежнєва відповіла, що легко сказати "ні", але важко його здійснити, а Лобода повідомила, що віддає перевагу одному коханцю.
До речі, читайте на OBOZREVATEL цікаву деталь про коханця Лободи.
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