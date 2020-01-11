Нині покійна співачка Жанна Фріске викликала ажіотаж, з'явившись у привітанні.

Привітання опублікувала в Інстаграм 10 січня співачка Наталія Могилевська на адресу кліпмейкера Алана Бадоєва.

Новини Сестра Фріске покрасувалась напівоголеним тілом

Могилевська прикріпила фото обкладинки російського чоловічого журналу XXL від грудня 2010 року.

На ньому сама Могилевська, а також Бадоєв, Віра Брежнєва, Світлана Лобода і Жанна Фріске – в ногах у Бадоєва.

У мережі є кліп, як робили головну фотосесію для того номера, присвяченого десятиріччю журналу.

Судячи з коментарів до посту Могилевської, особливий ажіотаж викликала Жанна Фріске, яка померла в 2015 році.

Для того номера XXL Бадоєв поставив кожній зі співачок по п'ять особистих запитань.

Жанна Фріске визнала, що всі закохані - мазохісти, Віра Брежнєва відповіла, що легко сказати "ні", але важко його здійснити, а Лобода повідомила, що віддає перевагу одному коханцю.

До речі, читайте на OBOZREVATEL цікаву деталь про коханця Лободи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!