Жаклін Кеннеді померла 26 років тому: трагічна доля ікони стилю і першої леді США

19 травня 2020 року минає 26 років від дня смерті знаменитої першої леді США, дружини вбитого 35-го президента Джона Кеннеді – Жаклін.

Вона стала героїнею цілої епохи, про неї знято 5 фільмів, написано величезну кількість книг, а вдома моди неодноразово присвячували їй свої колекції, беручи за основу її образи. За що вона стала жінкою, яку проклинали в США, і як змогла домогтися пробачення своєї країни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Джон та Жаклін Кеннеді

Що відомо про Жаклін Кеннеді: коротка біографія

Жаклін народилася в 28 липня 1929 році в престижному передмісті Нью-Йорка Саутгемптоні в багатій родині. Їхні предки були з числа старої аристократії.

З дитинства Жаклін звикла до виняткової розкоші: отримала найкращу освіту, яке в той час могло дати їй суспільство, в ідеалі володіла верховою їздою, була привчена до манерам і захоплювалася французькою літературою - читала її виключно в оригіналі.

Батьки Жаклін розлучилися в 1940-му році з вини розгульного способу життя батька, якого Жаклін так любила. Надалі мати Жаклін, Джаннет Лі, заборонила бути присутніми йому навіть на весіллі їхньої доньки.

Жаклін Кеннеді

Як вона стала дружиною Джона Кеннеді

Після закінчення університету Жаклін стає журналістом і починає вивчення історії Америки у Вашингтоні, де на одних з благодійних вечорів її знайомлять з перспективним сенатором Джоном Кеннеді. Після тривалого роману Джон робить пропозицію руки і серця Жаклін, не без допомоги свого батька бізнесмена і політика Джозефа Кеннеді, який вважав, що інтелектуалка і аристократка Жаклін – відмінна партія починаючому політику. Весілля відбулася 12 вересня 1923 року в Ньюпорті в церкві св. Марії – церемонія була помпезною, тільки на представлення гостей пішло три години (всього їх було понад 750 осіб). Ідилія і щастя молодих тривало недовго – навіть під час медового місяця в Акапулько, згідно з чутками, Кеннеді примудрявся змінювати Джеккі (а саме так називали в суспільстві Жаклін).

Весілля Жаклін і Дона Кеннеді

Повернувшись, Джон з головою вдарився в передвиборну гонку, а Жаклін залишилася наодинці з сім'єю Кеннеді. І якщо чоловіча частина була шалено закохана в розум і чарівність дівчини, то мати і сестри її не визнали, а за спиною дали прізвисько "надто витончена" зануда. В силу своєї вихованості Жаклін трималася гідно, не звертаючи на випади в свою сторону. Продовжувала бути ідеальною дружиною, а коли чоловік був відсутній, закривалася у себе в кімнаті з книгою.

По закінченню часу Жаклін і Джон стали все рідше і рідше бувати наодинці. Все частіше Джон проводив час зі своїми друзями-політиками або в оточенні своїх коханок. У 1955 році у неї стався викидень, потім в серпні 1956 року народила мертву дівчинку, в той час як Джон катався на яхті по Середземному морю. Хоч і як тільки йому повідомили цю жахливу новину – він кинувся до дружини. Жаклін його не пробачила і восени вони розлучилися.

Жаклін і Джон Кеннеді

Життя Жаклін Кеннеді після розлучення з 35-м президентом США

Все ж Жаклін була прекрасним стратегом зі сталевою хваткою, і виходила заміж більше не по величезній любові, а в ім'я високого соціального статусу. Тому після отримання непоганої матеріальної компенсації, про яку домовився Джон з її батьком, вона повернулася до чоловіка, який був уже в одному кроці від президентства. Протягом трьох років вона подарувала роду Кеннеді двох спадкоємців – Кароліну (27 листопада 1957 роки) і Джона Ф. Кенеді-молодшого (25 листопада 1960 року). Пізніше Жаклін народила ще одного сина, який помер через два дні через проблеми з легенями. Найжахливіша трагедія після смерті власних дітей стався з Жаклін 22 листопада 1963 року – під час підготовчих візитів Жаклін з чоловіком прибули в Техас і їхали по Елм-стріт, коли пролунало два постріли, куля потрапила в голову Джону Кеннеді і була смертельною.

Жаклін Кеннеді

Жаклін пішла в тінь від пильних поглядів папараці, перебуваючи в жалобі. Ходили чутки, що вона захопилася алкоголем і психотропними речовинами і на всю крутила романи. Самий провокаційний з них, але нічим не підтверджений – з братом покійного чоловіка Боббі Кеннеді.

Через 5 років після смерті свого першого чоловіка Жаклін вийшла заміж за мільярдера Арістотеля Онассіса, тим самим обрушивши на себе злий поговір про те, що вона зрадила клан Кеннеді задля грошового благополуччя. Шлюб з Аристотелем дійсно був фіктивним і Жаклін втратила загальну визнання і любов, але після смерті свого другого чоловіка була прощена американцями.

Жаклін Кеннеді

У 64 роки Жаклін Кеннеді діагностували лімфому – хвороба протікала блискавично, давши метастази всього через пару місяців. З народною любов'ю і фінансовим станом вона могла б підтримувати своє здоров'я на протязі довгого часу. Але Жаклін зажадала негайно виписати її з лікарні і дати спокійно попрощатися зі світом – занадто багатьох улюблених їй довелося поховати.

Жаклін Кеннеді-Онассіс померла уві сні 19 травня 1994 року в оточенні рідних і близьких.

Раніше OBOZREVATEL писав про прокляття сім'ї Кеннеді: що це таке і хто зумів вижити.