"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився новою фотографією своєї дружини Насті Каменських (NK) у несподіваній позі.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому поп-діва в широких спортивних треніках збирає речі вниз головою і пакує валізи.

На Потапа моментально накинулися з критикою через невдалий кадр, хоча він, судячи з усього, просто пожартував. Як би там не було, пост із Каменських в дивному ракурсі він видалив. А натомість в сторіс опублікував колаж з цього ж знімку, який розділяє хитромудра літера "т".

Каменських в позі дачника instagram / realpotap

"По ходу після цього фото Потап знову холостим буде", "Жахливо! Що це за стара баба", "Льоша, видаліть фото, будь ласка. Навіщо, щоб про дружину писали капості", – не оцінили гумору в мережі.

Потап зробив колаж instagram / realpotap

Потап показав, як Каменських трясе задом перед іншим чоловіком instagram / realpotap

instagram/kamenskux

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