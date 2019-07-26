"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився новою фотографією своєї дружини Насті Каменських (NK) у несподіваній позі.
Він опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому поп-діва в широких спортивних треніках збирає речі вниз головою і пакує валізи.
На Потапа моментально накинулися з критикою через невдалий кадр, хоча він, судячи з усього, просто пожартував. Як би там не було, пост із Каменських в дивному ракурсі він видалив. А натомість в сторіс опублікував колаж з цього ж знімку, який розділяє хитромудра літера "т".
Каменських в позі дачника
instagram / realpotap
"По ходу після цього фото Потап знову холостим буде", "Жахливо! Що це за стара баба", "Льоша, видаліть фото, будь ласка. Навіщо, щоб про дружину писали капості", – не оцінили гумору в мережі.
Потап зробив колаж
instagram / realpotap
Потап показав, як Каменських трясе задом перед іншим чоловіком
instagram / realpotap
instagram/kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL :
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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