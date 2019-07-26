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"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу

6.9т Читати матеріал російською

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) поділився новою фотографією своєї дружини Насті Каменських (NK) у несподіваній позі.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому поп-діва в широких спортивних треніках збирає речі вниз головою і пакує валізи.

На Потапа моментально накинулися з критикою через невдалий кадр, хоча він, судячи з усього, просто пожартував. Як би там не було, пост із Каменських в дивному ракурсі він видалив. А натомість в сторіс опублікував колаж з цього ж знімку, який розділяє хитромудра літера "т".

Каменських в позі дачника

Каменських в позі дачника

instagram / realpotap

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"По ходу після цього фото Потап знову холостим буде", "Жахливо! Що це за стара баба", "Льоша, видаліть фото, будь ласка. Навіщо, щоб про дружину писали капості", – не оцінили гумору в мережі.

Потап зробив колаж

Потап зробив колаж

instagram / realpotap

"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу
"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу
"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу
Потап показав, як Каменських трясе задом перед іншим чоловіком

Потап показав, як Каменських трясе задом перед іншим чоловіком

instagram / realpotap

"Жахливо, станеш холостим!" Потап показав Каменських у дивній позі та розлютив мережу

instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL :

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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