''Жахливо боліли голова і низ живота'': зірка шоу ''Дом-2'' заявила про зґвалтування

Колишня учасниця телевізійного шоу "Дом-2" та екс-кохана репера Гуфа Яна Шевцова поскаржилася на ознаки сексуального насильства.

Як пише "СтарХіт", дівчина підозрює, що в одному з клубів їй "щось підсипали в напій". Чим закінчився вечір, блондинка не пам'ятає. Лише на ранок вона побачила, що її тіло "всипане засосами".

Фото: starhit.ru

"Схоже, мені щось підсипали в напій. Після цього нічого не пам'ятаю. Прокинулася, подивилася на себе в дзеркало - і жахнулася: тіло всипане засосами, а ще моторошно боліли голова і низ живота", - зізналася Шевцова.

В рамках концертного туру починаюча співачка Шевцова виступила в трьох клубах. У тому, де стався інцидент, вона нібито не вживала спиртного, а обмежувалася лише водою та соками. Сьогодні, як розповіла зірка шоу "Дом-2", у цій справі вже ведеться слідство.

"Ще в цьому клубі мене кинули на гроші. Не заплатили мені 120 тисяч рублів. Те, що сталося зі мною, просто жахливо", - додала Шевцова.

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