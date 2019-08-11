Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику

7.2т Читати матеріал російською

Російська співачка Лоліта Мілявська розбурхала мережу вульгарним відео, на якому танцювала в купальнику. Таким чином 55-річна артистка анонсувала вихід своєї нової пісні.

Ролик Лоліта опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників зірки зазначили, що їй не варто публікувати подібні відео.

Лоліта

Лоліта

пліткар

Новини
Менінгококовий сепсис: що відомо про хворобу, яка вбила Вербер

"Не красуня", "Вам зовсім не потрібно самостверджуватися подібним чином", "Навіщо?Це тіло належить тобі, користуйся сама. Будеш показувати на весь світ - буде користуватися весь світ", "Жах!", "Це баба чи транс?", - пишуть в мережі.

"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику
"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику
"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику
"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику
"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику
"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику
"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами Лоліти, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли все вже відгуляли".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
32
25
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
17
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...