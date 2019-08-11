"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику

Російська співачка Лоліта Мілявська розбурхала мережу вульгарним відео, на якому танцювала в купальнику. Таким чином 55-річна артистка анонсувала вихід своєї нової пісні.

Ролик Лоліта опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників зірки зазначили, що їй не варто публікувати подібні відео.

Лоліта пліткар

"Не красуня", "Вам зовсім не потрібно самостверджуватися подібним чином", "Навіщо?Це тіло належить тобі, користуйся сама. Будеш показувати на весь світ - буде користуватися весь світ", "Жах!", "Це баба чи транс?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами Лоліти, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли все вже відгуляли".

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