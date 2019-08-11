"Жах!" 55-річна Лоліта обурила мережу вульгарним відео в купальнику

Російська співачка Лоліта Мілявська розбурхала мережу вульгарним відео, на якому танцювала в купальнику. Таким чином 55-річна артистка анонсувала вихід своєї нової пісні.
Ролик Лоліта опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників зірки зазначили, що їй не варто публікувати подібні відео.
Лоліта
пліткар
Цілий рік спілкувалася з талановитими режисерами! Що-то не виходило, хоча дружити не перестали! І тепер, Льоня Колосовський @leokolos, остання робота якого "Ісус" для Ленінграда, надіслав класний сценарій. Залишилося знайти обопільно зручний час !! І "Тіло" заграє 😎 Потім знімемо "Папу" !! ❤
"Не красуня", "Вам зовсім не потрібно самостверджуватися подібним чином", "Навіщо?Це тіло належить тобі, користуйся сама. Будеш показувати на весь світ - буде користуватися весь світ", "Жах!", "Це баба чи транс?", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілявська розповіла, як підсіла на наркотики після 40 років, а також розкрила брудні подробиці життя. За словами Лоліти, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли все вже відгуляли".
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