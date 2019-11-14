"Жадібно обдурив!" Білик прокоментувала скандал із концертом у Харкові

Ірина Білик прокоментувала ситуацію з концертом у Харкові, який викликав невдоволення глядачів. Люди обурювалися, що, купивши дорогі квитки нібито на концерт Білик, вони потрапили на підведення підсумків дитячого фестивалю, а артистка виконала всього три пісні.
Водночас на афіші були фото і ім'я співачки, проте ніде не йшлося, що мова про сольний концерт. Про те, що відбулося насправді, Білик написала на своїй сторінці в Instagram.
Ірина Білик
today.ua
За словами Білик, у всьому винні недобросовісні організатори, які не повідомили глядачів про те, що згаданий концерт не є сольним.
"Пишу ці рядки, тому що мені прикро за вас! Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно й жадібно обдурив улюблену й шановану мною аудиторію! Мій виступ у Харкові був чітко регламентований з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями. Ні про який сольний концерт мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити", – написала співачка.
До останнього сподівалася, що цей пост буде таким же світлим, добрим, з дискусією, як у нас з вами завжди і буває, але немає. Пишу ці рядки тому що мені прикро за ВАС! Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно і жадібно обдурив улюблену і шановану мною аудиторію! Окремо для всіх, а так само для ЗМІ хочу пояснити: Мій виступ вчора, 12.11 в Харкові було чітко регламентовано з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома песнямі.Ні про яке сольному концерті мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити. Я в гніві і забула коли в останній раз була так засмучена. Так ось, дорогий організатор, хочу вам сказати, що ви не маєте ніякого права і совісті так поступати з моїми прихильниками і мною! І я тримаюся з останніх сил, щоб не вивісити тут ваші імена! Але у мене не дошка ганьби, а тим кому треба самі зрозуміють про кого я і, сподіваюся, більше ніколи не стануть з вами працювати. Я хочу побажати вам усім, вашим близьким і рідним ніколи в своєму житті не зустрічати таких жадібних до наживи людей. Попереду у мене грандіозний тур і там, обіцяю, ми з вами відірвемося по повній! Завжди ваша, Іра.
Як раніше писав OBOZREVATEL, народна артистка України, співачка Ірина Білик засвітила груди на пікантному знімку. На ньому вона позувала в чорному боді з величезним декольте. Свій образ Білик доповнила довгими рукавичками і сітчастими колготками.
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