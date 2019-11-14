"Жадібно обдурив!" Білик прокоментувала скандал із концертом у Харкові

Ірина Білик прокоментувала ситуацію з концертом у Харкові, який викликав невдоволення глядачів. Люди обурювалися, що, купивши дорогі квитки нібито на концерт Білик, вони потрапили на підведення підсумків дитячого фестивалю, а артистка виконала всього три пісні.

Водночас на афіші були фото і ім'я співачки, проте ніде не йшлося, що мова про сольний концерт. Про те, що відбулося насправді, Білик написала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик today.ua

За словами Білик, у всьому винні недобросовісні організатори, які не повідомили глядачів про те, що згаданий концерт не є сольним.

"Пишу ці рядки, тому що мені прикро за вас! Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно й жадібно обдурив улюблену й шановану мною аудиторію! Мій виступ у Харкові був чітко регламентований з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями. Ні про який сольний концерт мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити", – написала співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, народна артистка України, співачка Ірина Білик засвітила груди на пікантному знімку. На ньому вона позувала в чорному боді з величезним декольте. Свій образ Білик доповнила довгими рукавичками і сітчастими колготками.

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