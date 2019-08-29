Згадала про Україну: Лоліта раптово розридалася на сцені. Відео

Відома співачка Лоліта Мілявська розплакалася під час виконання пісні "Городок" на репетиції фестивалю "Нова хвиля" в Сочі.

Відповідний момент зняли на відео, а пізніше за подругу заступилася співачка Анжеліка Варум (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

За повідомленнями російських ЗМІ, Лоліта зізналася, що на словах "Ах, как хочется ворваться в городок" згадала про Україну, куди їй заборонено в'їзд із 2017 року.

Лоліта виступила на "Новій хвилі" Кадр із відео

"Лолику. Моя дівчинко! Ми знайомі 25 років, або й більше. Розумна, гарна, талановита, добра. По-справжньому добра і великодушна! Артистка, швидкості реакції якої може позаздрити найблискучіший комік. Людина з болючим почуттям справедливості й безумовною довірою, чим часто користуються недобросовісні персонажі", – пізніше написала Варум, яка підтримала її на сцені.

Далі вона жорстко попередила всіх, хто "не здатний любити цю дівчинку, піклуватися про неї і балувати".

"Краще не підходьте! Ще раз побачу – пристрелю на місці! Дивитися на руїни, які ви після себе залишаєте, нестерпно! А кожного разу збирати цеглинку за цеглинкою і відновлювати цей храм нерозтраченої любові – пекельно складно", – додала Варум.

Лоліта розридалася на сцені Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в інтерв'ю Лоліта назвала Крим частиною України. Співачку спіткала хвиля обурення з боку росіян. Зокрема, багато ЗМІ Росії процитували артистку, спровокувавши безліч гнівних дискусій у коментарях.

Пізніше знаменитий музикант, лідер "Машини часу" Андрій Макаревич прокоментував слова Мілявської про те, що Крим – Україна. Він зазначив, що скандальні висловлювання не є головною новиною і не заслуговують на увагу.

Сама ж Лоліта також відреагувала на скандал через її слова про півострів, заявивши, що ця фраза просто була вирвана з контексту інтерв'ю.

А вже в травні 2019 року Лоліта пообіцяла приїхати на територію самопроголошених "Л/ДНР".

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