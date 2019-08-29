Згадала про Україну: Лоліта раптово розридалася на сцені. Відео

Відома співачка Лоліта Мілявська розплакалася під час виконання пісні "Городок" на репетиції фестивалю "Нова хвиля" в Сочі.
Відповідний момент зняли на відео, а пізніше за подругу заступилася співачка Анжеліка Варум (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
За повідомленнями російських ЗМІ, Лоліта зізналася, що на словах "Ах, как хочется ворваться в городок" згадала про Україну, куди їй заборонено в'їзд із 2017 року.
Лоліта виступила на "Новій хвилі"
Кадр із відео
"Лолику. Моя дівчинко! Ми знайомі 25 років, або й більше. Розумна, гарна, талановита, добра. По-справжньому добра і великодушна! Артистка, швидкості реакції якої може позаздрити найблискучіший комік. Людина з болючим почуттям справедливості й безумовною довірою, чим часто користуються недобросовісні персонажі", – пізніше написала Варум, яка підтримала її на сцені.
Далі вона жорстко попередила всіх, хто "не здатний любити цю дівчинку, піклуватися про неї і балувати".
"Краще не підходьте! Ще раз побачу – пристрелю на місці! Дивитися на руїни, які ви після себе залишаєте, нестерпно! А кожного разу збирати цеглинку за цеглинкою і відновлювати цей храм нерозтраченої любові – пекельно складно", – додала Варум.
Лоліта розридалася на сцені
Скріншот
#Repost @avarum Лолик. Моя дівчинка! Ми знайомі 25 років, а то й більше. Розумна, красива, талановита, добра. По-справжньому добра і великодушна! Артист, швидкості реакції якого може позаздрити самий блискучий комік. Людина з болючим почуттям справедливості і безумовною довірою, ніж часто користуються недобросовісні персонажі. До слова про останні! Якщо ви не здатні любити цю дівчинку, як свою дитину, піклуватися про неї, балувати, якщо не готові покластися провести з нею залишок життя в любові та злагоді, краще не підходьте! Ще раз побачу, пристрелю на місці! Дивитися на руїни, які ви після себе залишаєте, нестерпно! А кожен раз збирати цеглинка за цеглинкою і відновлювати цей храм нерозтраченої любові пекельно складно! PS Любити, як свою єдину і неповторну жінку цю величезну планету - Лоліту Мілявську непросто. Немає сил, які не лізьте! Незгодних прохання утриматися від коментарів. Повірте на слово, не той випадок. # Варум # Лоліта # любов
Це був дуже теплий вечір на "Новій Хвилі" @newwave_official .. Ювілей Анжеліки Варум @avarum ❤❤ Якби Ви знали, яка Вона ..! Скільки прекрасної Сили, Любові і Тепла в цій дуже Тендітній і Тонкою Співачці !!! Дякую Тобі за Честь бути поруч в цей вечір! Ти справжня Батькова Дочка! Юрій Варум подарував нам не тільки Пісні, але і Тебе! ❤
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році в інтерв'ю Лоліта назвала Крим частиною України. Співачку спіткала хвиля обурення з боку росіян. Зокрема, багато ЗМІ Росії процитували артистку, спровокувавши безліч гнівних дискусій у коментарях.
Пізніше знаменитий музикант, лідер "Машини часу" Андрій Макаревич прокоментував слова Мілявської про те, що Крим – Україна. Він зазначив, що скандальні висловлювання не є головною новиною і не заслуговують на увагу.
Сама ж Лоліта також відреагувала на скандал через її слова про півострів, заявивши, що ця фраза просто була вирвана з контексту інтерв'ю.
А вже в травні 2019 року Лоліта пообіцяла приїхати на територію самопроголошених "Л/ДНР".
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