Зеленському - 42: як змінився президент України за рік

25 січня 2020 року президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки. Так, він народився в 1978 році в Кривому Розі. До обрання президентом Зеленський отримав широку популярність як комедійний актор, продюсер і сценарист.
Він був капітаном команди КВН "95-й квартал", а потім засновником і художнім керівником студії "Квартал-95". OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінився Зеленський за минулий рік.
1 січня 2019 року на своїй сторінці в Instagram Зеленський повідомив, що має намір стати президентом України.
Відразу після цього майбутній президент почав активно працювати над своєю передвиборчою кампанією.
Після перемоги на виборах Зеленський почав змінюватися: він значно змарнів і набрав вагу.
instagram.com/zelenskiy_official
instagram.com/zelenskiy_official
instagram.com/zelenskiy_official
instagram.com/zelenskiy_official
instagram.com/zelenskiy_official
Вітаю воїнів и ветеранів Сухопутних войск України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, віконуючі Бойові завдання на так званому нулі та демонструючі постійну Готовність до найскладнішої роботи. Ваш Славетний вид Збройних сил стійко стрімує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл и Непереможне характер. Впевнений, что ваше гасло "За Україну! За ее волю!" вікарбуване у ваших серцях, а отже, немає такой сили, яка могла б зламаті ваш дух. Нехай Господь оберігає вас и захіщає! Повертайся живими! Слава Сухопутних військам України! Слава Україні!
Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята вирушив у 5-зірковий готель на березі Оману.
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