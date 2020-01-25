Зеленському - 42: як змінився президент України за рік

25 січня 2020 року президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 42 роки. Так, він народився в 1978 році в Кривому Розі. До обрання президентом Зеленський отримав широку популярність як комедійний актор, продюсер і сценарист.

Він був капітаном команди КВН "95-й квартал", а потім засновником і художнім керівником студії "Квартал-95". OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінився Зеленський за минулий рік.

1 січня 2019 року на своїй сторінці в Instagram Зеленський повідомив, що має намір стати президентом України.

Відразу після цього майбутній президент почав активно працювати над своєю передвиборчою кампанією.

Після перемоги на виборах Зеленський почав змінюватися: він значно змарнів і набрав вагу.

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

instagram.com/zelenskiy_official

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята вирушив у 5-зірковий готель на березі Оману.

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