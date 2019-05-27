"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"

25 травня відбулася прем'єра нового випуску популярного гумористичного шоу "Вечірній квартал". Вперше за історію проекту у ньому не брав участі засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський. Це викликало негативну реакцію серед користувачів мережі.
Так, багато хто зазначив, що Зеленського дуже не вистачає в шоу. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі студії "Квартал 95". Всього за кілька днів ролик набрав понад мільйон переглядів і став справжнім хітом у мережі.
Вечірній Квартал
tsn.ua
Глядачам представили нових учасників шоу, якими стали члени команди "Дніпро" Ігор Ласточкін і Юрій Ткач, а також зірка "Ліги сміху", капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.
"Зеленського не вистачає", "Дуже було цікаво подивитися новий випуск без Вови, вийшло непогано, і навіть дуже непогано, але все ж таки не вистачає його, ну, думаю, звикнемо", "Та якось відчувається щось не те. Так і здається, ось зараз вийде Зеленський", — пишуть у коментарях до відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Екс-шоумен і засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський здобув перемогу на виборах президента України після другого туру у квітні 2019 року.
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
В Україні багато зірок бурхливо підтримали подію, частина з них відвідала церемонію інавгурації нового президента. Зокрема там були і актори "Кварталу".
Характерно, що в Росії також подія викликала ажіотаж серед знаменитостей, які підтримали Зеленського.
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