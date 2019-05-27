ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"

3.6тЧитати матеріал російською

25 травня відбулася прем'єра нового випуску популярного гумористичного шоу "Вечірній квартал". Вперше за історію проекту у ньому не брав участі засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський. Це викликало негативну реакцію серед користувачів мережі.

Так, багато хто зазначив, що Зеленського дуже не вистачає в шоу. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі студії "Квартал 95". Всього за кілька днів ролик набрав понад мільйон переглядів і став справжнім хітом у мережі.

Вечірній Квартал

Вечірній Квартал

tsn.ua

Новини
"Півтора місяці не розмовляли": стало відомо про конфлікт Потапа і Насті

Глядачам представили нових учасників шоу, якими стали члени команди "Дніпро" Ігор Ласточкін і Юрій Ткач, а також зірка "Ліги сміху", капітан команди "Стадіон Діброва" Володимир Мартинець.

"Зеленського не вистачає", "Дуже було цікаво подивитися новий випуск без Вови, вийшло непогано, і навіть дуже непогано, але все ж таки не вистачає його, ну, думаю, звикнемо", "Та якось відчувається щось не те. Так і здається, ось зараз вийде Зеленський", — пишуть у коментарях до відео.

"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"
"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"
"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"
"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"
"Зеленського не вистачає": у мережі ажіотаж через новий "Вечірній квартал"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
25
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
nic nic_
nic nic_
Во придурки.Да скоро вам кашлять не откашляться.Вова в горле застрянет со своими шутками в политике и экономике
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки