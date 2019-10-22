Зеленський з'явився перед імператором Японії в несподіваному образі: фото

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь в інтронізації імператора Японії Нарухіто. Урочиста церемонія пройшла на території імператорського палацу в Токіо.

На заході президенту довелося дотримуватися дрес-код white tay, який передбачає фрак і брюки з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, біла краватка-метелик і білу нагрудну хустинку, лаковані чорні туфлі і чорні шкарпетки, пише "Комсомольская правда".

Володимир Зеленський Слово і діло

Володимир Зеленський витримав дрес-код. Для жінок white tay передбачає довге плаття в підлогу, рукавички, клатч і закриті туфлі. Волосся повинне бути укладене, очі і губи нафарбовані.

Олена Зеленська дресс-код витримала. Вона вибрала довгу жовту сукню з рукавами-ліхтариками і бежеві човники. Образ доповнили прозорі рукавички, декоровані намистинами.

Володимир і Олена Зеленська в Японії kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за зовнішній вигляд на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить донька президента США Іванка Трамп.

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