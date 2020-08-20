Зеленський і Міхалок зустрілися в Запоріжжі. колаж

Президент України Володимир Зеленський і білоруський музикант, лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергій Міхалок поділилися спільними знімками.

Їхня зустріч відбулася в Запоріжжі. Користувачі мережі бурхливо відреагували на знімки Зеленського і Міхалка. Фото опубліковані на особистих сторінках знаменитостей в Facebook та Instagram.

Знімки президент України і музикант підписали однаково, процитувавши назву пісні, що стала своєрідним гімном Революції Гідності в Україні "Воїни світла".

Зеленський показав фото з Міхалком Instagram Володимира Зеленського

Міхалок викликав критику в мережі знімком із Зеленським Facebook Сергія Міхалка

Користувачі мережі розкритикували Міхалка за те, що він фотографується з українським президентом Зеленським в той час, коли в його рідній країні проходять протести проти чинної влади, диктатури і фальсифікації виборів.

"Найшвидше падіння авторитету в історії. Спочатку страус, тепер ще й клоун", – розкритикували артиста в мережі.

"Забавно як Міхалок стає антигероєм власних пісень. Несіть іншого Міхалка. Цей зламався", – додали інші.

Зеленський зустрівся в Україні з білорусом Міхалком: фото викликало суперечки в мережі Facebook Сергія Міхалка

Зеленський зустрівся в Україні з білорусом Міхалком: фото викликало суперечки в мережі Facebook Сергія Міхалка

Зеленський зустрівся в Україні з білорусом Міхалком: фото викликало суперечки в мережі Facebook Сергія Міхалка

Зеленський зустрівся в Україні з білорусом Міхалком: фото викликало суперечки в мережі Facebook Сергія Міхалка

Відзначимо, під час протестів в Білорусі співробітники ОМОНу жорстоко побили демонстрантів. Багато артистів висловили своє засудження на адресу білоруської влади і від Міхалка також чекали відповідної реакції. Артист спочатку відмовчувався, але пізніше все ж заявив про свою підтримки народу Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку протестів у Білорусі. Потужний трек отримав назву "Героям", а в кліпі до нього знялися топові знаменитості України.

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