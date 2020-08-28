Зеленський зі сцени театру Франка: легше стати президентом і потрапити сюди безкоштовно

Президент України Володимир Зеленський оригінально привітав Національний академічний драматичний театр імені Франка зі 100-річчям, зачитавши гумористичну моноп'єсу "Без антракту".

Відео виступу опублікував Офіс президента в Telegram-каналі. Зі сцени глава держави розповів, що спершу готував промову, але згадав, що колись виступав як комік, тому вирішив оригінально привітати першу театральну сцену України з ювілеєм (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у моноп'єсі Зеленський розповідав про себе. Він пожартував, що раніше не міг придбати квитки на одну з вистав театру, тому "було легше стати президентом і потрапити сюди безкоштовно". Глядачі були у захваті від його виступу.

Зеленський привітав театр Франка з ювілеєм Скриншот відео

Крім того, глава держави відзначив нагородами артистів і працівників театру: Олександра Задніпровського, Анатолія Хостікоєва, Остапа Ступку, Ларису Руснак та Володимира Ніколаєнка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відвідав місце загибелі музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).

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