Зеленський запропонував заснувати в Україні премії імені Скорика та Патона

Президент України Володимир Зеленський запропонував заснувати в Україні нові державні премії в галузі науки і мистецтва.

Зокрема, відповідні листи він направив до Кабінету міністрів України. Про це йшлося під час його виступу на урочистому заході з нагоди Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві. Також повідомлення про ініціативу Зеленського опубліковано на офіційному сайті Офісу президента.

Запропоновано заснувати Державну премію імені Мирослава Скорика для діячів музичного мистецтва, а також премію імені Бориса Патона для вчених.

Зеленський запропонував заснувати в Україні нові премії Сайт Офісу президента

"Сьогодні я направив в уряд відповідні листи про заснування двох премій: за вагомий внесок у розвиток науки і наукові досягнення – Державної премії імені Бориса Патона і за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва – Державної премії імені Мирослава Скорика", – повідомив Зеленський.

Також президент зазначив, що згадані особи були видатними постатями, геніями сучасності, які творили нашу історію і прославляли Україну у всьому світі.

На думку глави держави, Мирослав Скорик і Борис Патон гідні увічнення їхньої пам'яті шляхом заснування іменних премій.

"Ніколи не забувати, що нам є ким і чим пишатися. Наша країна багата на скарби, особливо наукові. У нашої країни – багата історія, особливо музична історія незалежності", – підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у День Незалежності вручив державні нагороди артистам і діячам культури. Звання "Заслужений артист України" отримав виконавець Михайло Хома (DZIDZIO) і лідер гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto, білорус Сергій Міхалок.