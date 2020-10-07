Зеленський із дружиною зустрілися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Фото

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із принцом Вільямом і його дружиною Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великої Британії.

На зустрічі також мала бути присутньою королева Великобританії Єлизавета II, проте вона делегувала свої обов'язки онукові через пандемію коронавірусу. Спільне фото Вільяма і Міддлтон з Володимиром та Оленою Зеленськими опублікували на Twitter-сторінці герцога та герцогині Кембриджських.

У повідомленні наголошується, що це перша аудієнція принца Вільяма і його дружини в королівському палаці з часу початку карантину. Зустріч відбулася в розкішному тронному залі Букінгемського палацу.

Володимир і Олена Зеленська зустрілися із Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Twitter герцога і герцогині Кембриджських.

Герцог і герцогиня Кембриджські провели аудієнцію від імені 94-річної королеви, яка знаходиться у Віндзорському замку і відвідує суворо обмежену кількість заходів.

Олена Зеленська зазначила на особистій сторінці в Facebook, що зустріч з герцогом і герцогинею Кембриджськими пройшла в позитивному ключі і запам'ятається їй надовго.

"Чудова сім'я, молоді та щирі люди. Зустріч, що запам'ятається!" – написала перша леді.

Зеленська висловилася про зустріч з Міддлтон і Вільямом. Facebook Олени Зеленської

Зустріч Зеленських з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Facebook Олени Зеленської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська прилетіла до Австрії з офіційним візитом в новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко. Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв із президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузку і брючний костюм бежевого кольору. Образ першої леді захопив користувачів мережі.