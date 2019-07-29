Зеленський вперше показав обличчя сина: в мережу злили фото

Президент України Володимир Зеленський вперше з'явився на публіці разом зі своїм сином Кирилом.

Так, екс-шоумен з'явився з дитиною на зйомках проекту "Ліга сміху" в Одесі. Його знімки з хлопчиком опублікував "Культурометр".

Сім'я Зеленського 24tv.ua

На заході Зеленського також супроводжували його дружина Олена та 14-річна дочка Олександра. Перша сім'я країни розташувалися в першому ряду зали.

Зеленський з сином "Культурометр"

Поруч з ними також перебували голова Офісу президента Андрій Богдан і Борис Шефір – керівник студії "Квартал-95".

Зеленський з сином "Культурометр"

Зеленський з сином "Культурометр"

Відзначимо, до перемоги на виборах президента України знімків 6-річного Кирила Зеленського в мережі не було. Вперше Володимир показав свою сім'ю в повному складі з нагоди Дня захисту дітей 1 червня 2019 року.

Детальніше про сім'ю президента України Володимира Зеленського читайте за цим посиланням.

Зеленський і його сім'я "Культурометр"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський в п'ятницю, 26 липня, був помічений з приватним візитом в Одесі. Дружина Зеленського Олена прибула туди днем раніше.

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