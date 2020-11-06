Зеленський висловився про смерть Жванецького: йому нагадали про дружбу сатирика з Путіним

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть сатирика-одесита Михайла Жванецького і зазначив, що був шанувальником його творчості.

Відповідну публікацію він зробив на офіційній сторінці в Twitter. Більшість користувачів мережі розкритикували допис Зеленського і нагадали йому, що Жванецький був громадянином Росії і приймав державні нагороди з рук Володимира Путіна.

"Як говорив Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю", – висловився Володимир Зеленський.

Жванецький помер: Зеленський відреагував на смерть сатирика. Twitter Зеленського

У коментарях під його постом багато користувачів нагадали президенту про "дружбу" Жванецького з Путіним – глава РФ вручав йому державні нагороди, а також був поціновувачем творчості Жванецького.

Користувачі також масово почали залишати в коментарях спільні знімки Михайла Жванецького з Володимиром Путіним.

"Просто залишу це тут..." – написали коментатори.

Зеленському нагадали про зв'язок Жванецького і Путіна. Twitter Зеленського

Зеленському нагадали про зв'язок Жванецького і Путіна. Twitter Зеленського

Зеленському нагадали про зв'язок Жванецького і Путіна. Twitter Зеленського

Зеленському нагадали про зв'язок Жванецького і Путіна. Twitter Зеленського

Зеленському нагадали про зв'язок Жванецького і Путіна. Twitter Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, який "вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі. Водночас, яка хвороба в артиста, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози. Після повернення в Москву, Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента РФ в стані "середньої тяжкості".