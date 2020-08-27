Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області відвідав місце загибелі музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).

Про це повідомила пресслужба Офісу президента в офіційному Telegram-каналі, оприлюднивши фото Зеленського біля пам'ятника на місці аварії. На ньому видно, як глава держави покладає квіти біля меморіального каменя, вшановуючи так пам'ять Скрябіна.

"Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський відвідав місце загибелі Скрябіна (фото – Офіс президента)

Нагадаємо, що лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у 2015 році внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський посмертно надав знаменитому музиканту Андрієві Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) звання Героя України. Він підписав указ в день народження Кузьми, 17 серпня.