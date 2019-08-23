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"Зеленський сам із цього середовища": Крутий натякнув на поблажку України артистам з РФ

2.2т Читати матеріал російською

Відомий російський композитор Ігор Крутой, якому нещодавно виповнилося 65 років, заявив, що незабаром артисти з РФ зможуть безперешкодно в'їжджати на територію України.

Про це композитор повідомив в інтерв'ю виданню "Аргументи і Факти". Крім того, він зазначив, що інші питання, які виникли між Росією і Україною, найближчим часом вирішити неможливо.

Ігор Крутой

Ігор Крутой

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"Мабуть, одразу всі складні питання, що виникли між Росією і Україною, вирішити неможливо, але з артистами, як мені здається, все має вирішитися найближчим часом. І не тільки тому, що Зеленський сам із цього середовища. Просто артисти — це досить помітна історія", — заявив Крутой.

Ігор Крутой

Ігор Крутой

kleo.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, композитор Ігор Крутой розповів про утиски молодих музикантів главою Російської Медіагрупи Володимиром Кисельовим. Він уточнив, що артистам просто не дають виходу на федеральні канали в РФ і на радіо.

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Особи
Ігор Крутий Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг Зеленского всегда делает поблажки террористам убийцам и окупантам и продолжает торговать с ними а на Донбассе росийской армии бесплатно поставляет воду на 1 миллиард доларов и свет на 1 миллиард доларов так же как и опг порошенко
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Чтобы украинцы оплачивали своими деньгами собственное убийство россиянами? Совсем старик из ума выжил.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Дурень думкой богатiэ.
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