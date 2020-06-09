Зеленський прокоментував жарти "Кварталу" про Україну

Президент України Владими Зеленський, який в минулому був актором студії "Квартал 95" розповів, що не вважає гучний жарт про те, що "Україна нагадує актрису з порнофільму" образливим, але йому соромно за те, що він багатьом глядачам здався грубим.

Зеленський пояснив, що велика частина аудиторії неправильно трактувала сенс жарту, пише видання "Українська правда".

"Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Я ніколи не називав Україну "повією". Це – по-перше..." – відповів президент на питання чи соромно йому за подібний гумор.

Зеленський прокоментував жарти про Україну

Відзначимо, мова йде про жарт "Кварталу", який прозвучав на фестивалі в Юрмалі в 2016 році, де Зеленський зі сцени сказав наступне:

"У нас новий рівень економіки. Цей рівень називається "жебрацтво". Якщо чесно між нами, Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих. Тобто готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку" (дивіться відео нижче).

Зеленський в розмові з журналістами зазначив, що "жарт був не про те" і якщо хтось це сприйняв, як порівняння країни з "повією", то йому соромно.

"Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, або навіть хтось один, це сприйняв, як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше. Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І це так. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права керувати нами", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом. Крім того, він сказав, як ставиться до особистості Степана Бандери.