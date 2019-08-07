Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Президент України Володимир Зеленський вразив кардинальною зміною іміджу.

Так, глава держави з'явився на брифінгу в середу, 7 серпня, в Києві з новою модною стрижкою. Зазначимо, що у Зеленського були виголені скроні, проте не дуже коротко, роблячи плавний перехід до волосся.

Володимир Зеленський Фото з Instagram

OBOZREVATEL зробив добірку фото, щоб наочно показати "оновленого" президента.

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Володимир Зеленський Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL розповів, як одягається президент України Володимир Зеленський і його команда.

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