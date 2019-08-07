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Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський вразив кардинальною зміною іміджу.

Так, глава держави з'явився на брифінгу в середу, 7 серпня, в Києві з новою модною стрижкою. Зазначимо, що у Зеленського були виголені скроні, проте не дуже коротко, роблячи плавний перехід до волосся.

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Фото з Instagram

OBOZREVATEL зробив добірку фото, щоб наочно показати "оновленого" президента.

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Новини
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Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Зеленський кардинально змінив імідж: фотофакт

Володимир Зеленський

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL розповів, як одягається президент України Володимир Зеленський і його команда.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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