"Зеленський допоможе": фанат Путіна Полунін задумав повернутися в Україну

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, має намір повернутися в Україну.

Про своє бажання знову опинитися на батьківщині танцюрист розповів у коментарі "Крим.Реаліі".

Сергій Полунін РІА Новини

Так, Полунін сподівається на допомогу українського президента Володимира Зеленського.

"Не звертався ще ні до кого. Але сподіваюся на найближче налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутися. Може, налагодиться якось ситуація", - говорить Полунін.

Сергій Полунін Hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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