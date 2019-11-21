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21 листопада • оновлено в 09:00
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"Зеленський допоможе": фанат Путіна Полунін задумав повернутися в Україну

1.3т
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Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, має намір повернутися в Україну.

Про своє бажання знову опинитися на батьківщині танцюрист розповів у коментарі "Крим.Реаліі".

Сергій Полунін

Сергій Полунін

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Полуніну – 30: топ-5 скандальних висловлювань українського фаната Путіна

Так, Полунін сподівається на допомогу українського президента Володимира Зеленського.

"Не звертався ще ні до кого. Але сподіваюся на найближче налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутися. Може, налагодиться якось ситуація", - говорить Полунін.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

Hochu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Полунін
Місце
Україна
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Коментарі
23
6
Смішно
1
Цікаво
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фил филька
фил филька
давайте кружевные налетайте и начинайте делать то что лучше всего у вас получается - разбрызгиваться вокруг гамном обливая заодно и себя)
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Хо Хол
Хо Хол
Ну хоть один нормальный украинец.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Хо Хол, Ага, со свастикой на пузе. Видимо, в роддоме им набивали всем, как знак качества "ОТК". Хотя, о, нет, конечно, это громовое колесо, парень же молится Перуну,как я мог подумать плохое про него.
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