"Зеленський допоможе": фанат Путіна Полунін задумав повернутися в Україну

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, має намір повернутися в Україну.
Про своє бажання знову опинитися на батьківщині танцюрист розповів у коментарі "Крим.Реаліі".
Сергій Полунін
РІА Новини
Так, Полунін сподівається на допомогу українського президента Володимира Зеленського.
"Не звертався ще ні до кого. Але сподіваюся на найближче налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутися. Може, налагодиться якось ситуація", - говорить Полунін.
Сергій Полунін
Hochu.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Полунін спровокував скандал у мережі, вставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням з президентом РФ, яке набив у себе на грудях.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
Пізніше танцюрист і зовсім закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".
Пізніше він назвав Путіна "лідером всієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.
Пізніше він зізнався, що отримує задоволення від ненависті, яку до нього всі почали відчувати після скандальних заяв про Путіна і Росію.
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