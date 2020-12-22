Зеленська з'явилася на публіці в новому діловому образі: що вибрала перша леді. Фото

Перша леді України Олена Зеленська побувала на запуску українського аудіогіда в музеї Чорногорії. Дружина президента Володимира Зеленського з'явилася в діловому образі.

Для свого луку Зеленська вибрала світлу сорочку й сірий піджак. Відповідне фото опубліковано на сайті глави держави (його можна побачити нижче).

Зазначимо, що перша леді доповнила свій образ хусткою на шиї, а також брошкою на піджаку. Крім того, дружина президента була в медичній масці.

Олена Зеленська в діловому образі president.gov.ua

Нагадаємо, що Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".

Стилістів Олени Зеленської часто критикують за те, як вони підбирають вбрання для першої леді.

Наприклад, на фотовиставку, організовану посольством Аргентини в Україні, жінка одягнула брючний костюм оверсайз карамельного відтінку й викликала хвилю негативу в коментарях.

Також Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.

Який вигляд має Олена Зеленська 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі й викликала суперечки в шанувальників.