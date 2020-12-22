Зеленська з'явилася на публіці в новому діловому образі: що вибрала перша леді. Фото

Софія Ковнір Люди 17:35, 22.12.2020 Оновлено: 18:01, 22.12.2020

Перша леді України Олена Зеленська побувала на запуску українського аудіогіда в музеї Чорногорії. Дружина президента Володимира Зеленського з'явилася в діловому образі.

Для свого луку Зеленська вибрала світлу сорочку й сірий піджак. Відповідне фото опубліковано на сайті глави держави (його можна побачити нижче).

Зазначимо, що перша леді доповнила свій образ хусткою на шиї, а також брошкою на піджаку. Крім того, дружина президента була в медичній масці.

Олена Зеленська в діловому образі
president.gov.ua

Нагадаємо, що Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".

Який вигляд має Олена Зеленська
24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська з'явилася на публіці в чорному костюмі й викликала суперечки в шанувальників.

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