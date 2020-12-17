Зеленська зізналася, що продовжує співпрацювати з "Кварталом 95"

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена заявила, що продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95". За словами першої леді, вона мало часу приділяє цій роботі, але все ж це "її друга сім'я".

Зеленська розповіла, що протягом майже 20 років вона занадто багато сил та енергії вкладала у "Квартал 95", щоб залишити їх. Про це дружина глави держави повідомила виданню "BBC News Україна".

Для першої леді ця робота – емоційний шелтер (тайник), а колеги – друзі, які, за словами жінки, не змінили ставлення до неї після її нового статусу. Зеленська зазначила, що дуже цінує це.

Крім того, вона додала, що після обрання її чоловіка вона припинила роботу у "Вечірньому кварталі", але водночас існують і інші проєкти, але які саме – невідомо.

Олена Зеленська заявила, що продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95" Politeka.net

Нагадаємо, студія "Квартал 95" – це українська компанія, що займається виробництвом аудіовізуального контенту та концертною діяльністю. Заснована у 2003 році на базі команди КВН "95-й квартал".

Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95". Відомо, що вона писала тексти жартів та пісень для проєктів: "Вечірній квартал", "Вечірній Київ" та "Жіночий квартал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" скасував спірний концерт, який був запланований на період локдауну.