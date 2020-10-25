Зеленська здивувала стильним образом на виборах. Фото

Олена Кордунова Люди 16:04, 25.10.2020 Оновлено: 16:27, 25.10.2020

Перша леді України Олена Зеленська в день місцевих виборів в Україні – 25 жовтня 2020 року – з'явилася на виборчій дільниці в стильному молодіжному образі.

Так, дружина президента Володимира Зеленського вийшла на публіку в яскравому жовтому светрі, брюках вільного крою й білих кросівках. Знімки оприлюднили українські ЗМІ, а також фото опубліковані на сайті Офісу президента.

Олена Зеленська прийшла на вибори в яскравому образі.
УНІАН

Також Зеленська зібрала волосся в хвіст, прикрасивши зачіску хусткою в тон до светра. Вона нанесла ледь помітний денний макіяж, виділивши очі, а з аксесуарів вибрала лаконічні сережки.

Як одяглася Зеленська на вибори 2020.
Офіс президента

Відзначимо, президент із дружиною голосували на виборчій дільниці №800489 в Оболонському районі столиці по проспекту Героїв Сталінграда, 2. Під час їхньої появи на публіці провела свою акцію учасниця руху Femen. Коли глава держави йшов до дільниці, вибігла дівчина і підняла спідницю. Акція була двосекундною, дівчину відразу затримала охорона президента. На вивороті спідниці було написано Zexist.

Олена Зеленська на місцевих виборах.
Big Kyiv

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних і сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовані на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.

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