Зеленська викликала хвилю критики своїм вбранням на діловій зустрічі

Перша леді України Олена Зеленська викликала хвилю критики в мережі своїм вбранням, яке обрала для ділової зустрічі з жінками-послами кількох країн світу. Багато користувачів назвали її образ недоречним і порадили змінити стиліста.

Так, для заходу Зеленська вибрала одяг в стилі кежуал, створений українським дизайнером Катею Сільченко. Це блуза-оксфорд в теракотову смужку і широкі брюки теракотового кольору. Знімки перша леді розмістила на своїх сторінках в Facebook та Instagram.

"Приємна зустріч з чудовим результатом. Спасибі за ідею провести неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав в Україні та за гостинність! А всім учасникам – за відкритість і готовність підтримувати Україну", – висловилася Олена.

Наряд Зеленської викликав ажіотаж. Facebook Олени Зеленської

У заході взяли участь Посол Великобританії Мелінда Сіммонс, Посол Аргентини Олена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Канади Лариса Галадза, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, Посол ФРН Анка Фельдгузен, Посол Фінляндії Пяйві Мааріт Лайне, Посол Хорватії Аніца Джаміч і Посол Чорногорії Драгіца Понорац.

Зеленська викликала суперечки своїм вбранням. Facebook Олени Зеленської

У коментарях під публікацією багато користувачів звернули увагу на зовнішній вигляд Олени. Більшості з них вбрання першої леді не сподобалося. Також їй порадили відмовитися від стилістів і більш ретельно ставитися до вибору одягу для офіційних заходів.

"Олено, змініть, будь ласка, свого стиліста. Схоже, він вас ненавидить", – обурилися коментатори.

"Коли ви навчитеся одягатися як леді? Що за дизайнер з вами працює? Таке враження, що дитина з маминої шафи речі витягує і міряє все разом", – додали інші.

Першу леді розкритикували за новий образ. Instagram Зеленської

Олена Зеленська викликала хвилю критики своїм вбранням. Instagram Зеленської

Зеленська викликала хвилю критики своїм вбранням. Instagram Зеленської

Зеленську розкритикували за наряд. Facebook Зеленської

Олену Зеленську розкритикували в мережі. Facebook Зеленської

Першу леді розкритикували в мережі через наряду. Facebook Зеленської

Олена Зеленська потрапила під критику через свого образу. Facebook Зеленської

Зеленська потрапила під хейт через наряду. Facebook Зеленської

Перша леді викликала критику нарядом. Facebook Зеленської

Втім, деякі користувачі високо оцінили смак Олени Зеленської та похвалили її стиль.

"Ви дуже жіночна і ніжна! Найстильніша перша леді в історії України", – відзначили шанувальники.

Першу леді підтримали через критику. Instagram Зеленської

Першу леді похвалили за новий образ. Instagram Зеленської

Відзначимо, український бренд The Coat by Katya Silchenko – один з найулюбленіших брендів Зеленської. На різних заходах вона одягала пальта, костюми, блузи, зшиті спеціально на замовлення першої леді України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини і викликала дискусію своїм вбранням. Дружина президента України обрала сукню-футляр синього кольору з асиметричним вирізом.