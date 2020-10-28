Зеленська викликала хвилю критики своїм вбранням на діловій зустрічі

Перша леді України Олена Зеленська викликала хвилю критики в мережі своїм вбранням, яке обрала для ділової зустрічі з жінками-послами кількох країн світу. Багато користувачів назвали її образ недоречним і порадили змінити стиліста.

Так, для заходу Зеленська вибрала одяг в стилі кежуал, створений українським дизайнером Катею Сільченко. Це блуза-оксфорд в теракотову смужку і широкі брюки теракотового кольору. Знімки перша леді розмістила на своїх сторінках в Facebook та Instagram.

"Приємна зустріч з чудовим результатом. Спасибі за ідею провести неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав в Україні та за гостинність! А всім учасникам – за відкритість і готовність підтримувати Україну", – висловилася Олена.

У заході взяли участь Посол Великобританії Мелінда Сіммонс, Посол Аргентини Олена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Канади Лариса Галадза, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, Посол ФРН Анка Фельдгузен, Посол Фінляндії Пяйві Мааріт Лайне, Посол Хорватії Аніца Джаміч і Посол Чорногорії Драгіца Понорац.

У коментарях під публікацією багато користувачів звернули увагу на зовнішній вигляд Олени. Більшості з них вбрання першої леді не сподобалося. Також їй порадили відмовитися від стилістів і більш ретельно ставитися до вибору одягу для офіційних заходів.

"Олено, змініть, будь ласка, свого стиліста. Схоже, він вас ненавидить", – обурилися коментатори.

"Коли ви навчитеся одягатися як леді? Що за дизайнер з вами працює? Таке враження, що дитина з маминої шафи речі витягує і міряє все разом", – додали інші.

Втім, деякі користувачі високо оцінили смак Олени Зеленської та похвалили її стиль.

"Ви дуже жіночна і ніжна! Найстильніша перша леді в історії України", – відзначили шанувальники.

Відзначимо, український бренд The Coat by Katya Silchenko – один з найулюбленіших брендів Зеленської. На різних заходах вона одягала пальта, костюми, блузи, зшиті спеціально на замовлення першої леді України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини і викликала дискусію своїм вбранням. Дружина президента України обрала сукню-футляр синього кольору з асиметричним вирізом.