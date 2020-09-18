Зеленська про стереотипи в суспільстві: настав час це змінити

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, які існують стереотипи в українському суспільстві.

З її ініціативи 11 вересня Україна стала учасницею міжнародного "Партнерства Біарріц", яке було започатковане лідерами країн Групи семи (G7) для досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками, пише пресслужба президента.

"Самі того не помічаючи, ми живемо зі стереотипами, запрограмованими в нас ще з минулого сторіччя, множимо їх та проєктуємо на тих, хто поруч. Настав час це змінити. Партнерство Біарріц – це про рівність, рівні права та можливості", – відзначила Зеленська.

Україна офіційно стала учасницею "Партнерства Біарріц". Пресслужба президента України

Перша леді наголосила на тому, що в Україні існує чимало бар'єрів, які потрібно руйнувати: дискримінація за віком, статтю чи релігійними вподобаннями. Також, за словами Зеленської, хибною є думка про те, що насильство в сім'ї – проблема особиста і про неї не слід говорити на людях.

Дружина президента розповіла, що в межах Партнерства Україна взяла на себе зобов’язання у декількох сферах, які повинна виконати: створити безбар'єрний простір для всіх громадян; дозволити чоловікам брати відпустку для догляду за дитиною, а жінкам – обирати будь-яку професію; створити систему реагування на випадки домашнього насильства з достатньою кількістю притулків для постраждалих.

"Партнерство Біарріц – про це. Про рівні можливості для всіх українців у всіх сферах життя. І про справжні сімейні цінності: любов і повагу, взаємодопомогу і спільне піклування про дітей", – додала Зеленська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська прилетіла до Австрії в новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко. Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв з президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузу і брючний костюм бежевого кольору.