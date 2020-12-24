Зеленська про співпрацю з "Кварталом 95": я не хочу на них впливати і намагаюся не лізти

Олена Кордунова Люди 18:18, 24.12.2020 Оновлено: 18:43, 24.12.2020

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена розповіла, що дотепер продовжує співпрацю з "Кварталом 95", але не впливає на контент, який створюється студією.

Про це йшлося в інтерв'ю першої леді виданню НВ. Також Зеленська додала, що з творчим колективом вона зберегла дружні стосунки й допомагає їм порадами, але вважає за краще не втручатися в роботу редакторів та авторів.

Детальніше про основні моменти інтерв'ю Олени Зеленської – читайте за посиланням.

Олена Зеленська розповіла про співпрацю з "Кварталом".
ТСН

"Я намагаюся поєднувати свою діяльність із "Кварталом 95". Звичайно, на "Квартал" йде набагато менше часу, але вони мене розуміють, відпускають, підтримують. І часу немає, і з морально-етичного погляду я не хочу на них впливати. Це сатира, вони повинні бути вільними. Ми залишилися друзями, я можу порадити, якщо мене щось запитають, але намагаюся сама не лізти", – висловилася Олена Зеленська.

Також вона додала, що повністю припинила роботу в шоу "Вечірній квартал", але продовжує тісно співпрацювати з іншими проєктами. Перша леді додала, що іноді висловлює свою думку колективу "Кварталу", але фінальне рішення ухвалюють вони.

"Звичайно, можу зробити зауваження. Мене завжди вислухають, але це їхнє рішення. Є редакторський колектив, авторський. Це їхнє колективне рішення, вони його ухвалили", – підсумувала Зеленська.

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