Зеленська поскаржилася на фейкові акаунти в соцмережах

Ольга Веркалець Люди 18:45, 28.08.2020

Перша леді України Олена Зеленська поскаржилася на появу фейкових сторінок у соцмережах, які публікують дописи від її імені.

Так, дружина президента опублікувала у своєму Instagram-акаунті фото кота, відзначивши, що її домашній улюбленець, як і вона, не задоволена тим, що у мережі з'являються фейки.

"Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито "мої" дописи або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив", – написала Зеленська.

Зеленська попередила про фейкові сторінки в соцмережах
Instagram Олени Зеленської

Перша леді також повідомила, що в неї є тільки два офіційних акаунти – в Instagram та Facebook. Сторінок в інших соцмережах, Telegram- або YouTube-каналів у Зеленської немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська вперше розповіла подробиці про те, як вона перехворіла на коронавірус.

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