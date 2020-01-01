Зеленська показала зворушливе новорічне фото

Перша леді Олена Зеленська подякувала 2019-му року за масу нових емоцій, випробувань і викликів.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона показала зворушливе святкове фото біля новорічної ялинки. "Сказати, що 2019 рік став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати. І все ж я хочу подякувати йому. За випробування на міцність, за тренування відповідальності, за почуття підтримки – як ніколи раніше, за марафон емоцій", – написала вона.
Олена Зеленська
1plus1.ua
Зеленська побажала, щоб новий рік став для кожного з українців добрим, радісним і світлим.
"Прощай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й!" – підсумувала перша леді.
Користувачі оцінили її відкритість і відмітили у коментарях, що на фото вона дуже гарна.
Сказати, что 2019 й ставши для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно что промовчаті 🙂 ⠀ Та все ж я хочу подякувати Йому. За випробовування на міцність, за Тренування відповідальності, за Відчуття ПІДТРИМКИ – як Ніколи досі, за марафон емоцій. ⠀ Прощавай, 2019 й! ⠀ І ласкаво просимо, новий, 2020 й! Бажаю, щоб для кожного з нас ВІН БУВ добрим, радіснім и світлім! ⠀ З Новим роком! 🎄🤗
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у ніч з 31 грудня на 1 січня привітав громадян країни з Новим роком-2020 і Різдвом. Головним посилом було те, що всі українці різні, проте в цьому – сила нації і країни.
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