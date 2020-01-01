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1 січня • оновлено в 11:39
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Зеленська показала зворушливе новорічне фото

6.2т
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Перша леді Олена Зеленська подякувала 2019-му року за масу нових емоцій, випробувань і викликів.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона показала зворушливе святкове фото біля новорічної ялинки. "Сказати, що 2019 рік став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати. І все ж я хочу подякувати йому. За випробування на міцність, за тренування відповідальності, за почуття підтримки – як ніколи раніше, за марафон емоцій", – написала вона.

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Олена Зеленська

Олена Зеленська

1plus1.ua

Зеленська побажала, щоб новий рік став для кожного з українців добрим, радісним і світлим.

"Прощай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й!" – підсумувала перша леді.

Користувачі оцінили її відкритість і відмітили у коментарях, що на фото вона дуже гарна.

Сказати, что 2019 й ставши для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно что промовчаті 🙂 ⠀ Та все ж я хочу подякувати Йому. За випробовування на міцність, за Тренування відповідальності, за Відчуття ПІДТРИМКИ – як Ніколи досі, за марафон емоцій. ⠀ Прощавай, 2019 й! ⠀ І ласкаво просимо, новий, 2020 й! Бажаю, щоб для кожного з нас ВІН БУВ добрим, радіснім и світлім! ⠀ З Новим роком! 🎄🤗

Публікація від Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у ніч з 31 грудня на 1 січня привітав громадян країни з Новим роком-2020 і Різдвом. Головним посилом було те, що всі українці різні, проте в цьому – сила нації і країни.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Новий рік
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
Новий Рік-2020
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Джонсон Саймон Ф.
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