Зеленська похвалилася стильним образом від української дизайнерки. Фото

Перша леді України Олена Зеленська прилетіла до Австрії в новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко.

Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв з президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузу і брючний костюм бежевого кольору. Знімки наряду опубліковані на її сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Ми разом з керівництвом Музею, разом з нашим посольством використали період карантину для того, щоб підготувати цей аудіогід, аби, коли пандемія нарешті закінчиться, українці змогли відкрити для себе віденський Музей історії мистецтв рідною мовою", – відзначила перша леді.

Подружжя Зеленських на відкритті україномовного аудіогіда. Instagram Олени Зеленської

Так, автором наряду для Зеленської є бренд Каті Сильченко The COAT. Одяг цієї дизайнерки також часто носять співачки Віра Брежнєва, Настя Каменських, Тіна Кароль, телеведучі Катя Осадча та Маша Єфросиніна.

Публікація Зеленської. Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська на відкритті україномовного аудіогіда в музеї Відня: дивитися фото

Зеленська на відкритті україномовного аудіогіда. Instagram Олени Зеленської

Зеленська в Музеї історії мистецтв. Instagram Олени Зеленської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська поскаржилася на появу фейкових сторінок у соцмережах, які публікують дописи від її імені.