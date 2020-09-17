Зеленська похвалилася стильним образом від української дизайнерки. Фото

Перша леді України Олена Зеленська прилетіла до Австрії в новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко.

Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв з президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузу і брючний костюм бежевого кольору. Знімки наряду опубліковані на її сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Ми разом з керівництвом Музею, разом з нашим посольством використали період карантину для того, щоб підготувати цей аудіогід, аби, коли пандемія нарешті закінчиться, українці змогли відкрити для себе віденський Музей історії мистецтв рідною мовою", – відзначила перша леді.

Так, автором наряду для Зеленської є бренд Каті Сильченко The COAT. Одяг цієї дизайнерки також часто носять співачки Віра Брежнєва, Настя Каменських, Тіна Кароль, телеведучі Катя Осадча та Маша Єфросиніна.

Олена Зеленська на відкритті україномовного аудіогіда в музеї Відня: дивитися фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська поскаржилася на появу фейкових сторінок у соцмережах, які публікують дописи від її імені.