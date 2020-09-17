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Зеленська похвалилася стильним образом від української дизайнерки. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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1,9 т.
Олена Зеленська похвалилася стильним образом

Перша леді України Олена Зеленська прилетіла до Австрії в новому стильному образі від української дизайнерки Каті Сильченко.

Для відкриття україномовного аудіогіда у віденському Музеї історії мистецтв з президентом Володимиром Зеленським вона вибрала блузу і брючний костюм бежевого кольору. Знімки наряду опубліковані на її сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Ми разом з керівництвом Музею, разом з нашим посольством використали період карантину для того, щоб підготувати цей аудіогід, аби, коли пандемія нарешті закінчиться, українці змогли відкрити для себе віденський Музей історії мистецтв рідною мовою", – відзначила перша леді.

Подружжя Зеленських на відкритті україномовного аудіогіда.

Так, автором наряду для Зеленської є бренд Каті Сильченко The COAT. Одяг цієї дизайнерки також часто носять співачки Віра Брежнєва, Настя Каменських, Тіна Кароль, телеведучі Катя Осадча та Маша Єфросиніна.

Публікація Зеленської.

Олена Зеленська на відкритті україномовного аудіогіда в музеї Відня: дивитися фото

Зеленська на відкритті україномовного аудіогіда.
Зеленська в Музеї історії мистецтв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська поскаржилася на появу фейкових сторінок у соцмережах, які публікують дописи від її імені.

АвстріяВіденьОлена ЗеленськаВолодимир Зеленський
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