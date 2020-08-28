Зелена сукня Меланії Трамп розсмішила мережу. Фото

Ольга Веркалець Люди 22:50, 28.08.2020 Оновлено: 23:07, 28.08.2020

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія відвідала вечір Республіканського національного з'їзду в зеленій сукні і розсмішила мережу.

Знімок опублікувало видання New York Post. На кадрі 50-річна знаменитість зображена у вбранні з плісированої тканини з тонким червоним ременем. Захід перша леді відвідала разом із Дональдом Трампом (фото дивіться нижче).

У соцмережі Twitter користувачі висміяли зовнішній вигляд Меланії, порівнявши її сукню із "зеленим екраном" (фон, який використовується для накладення на нього іншого кадру. – Ред.).

Меланія Трамп стала героєм мемів після з’їзду республіканців
New York Post

Так, за допомогою фотошопу американці почали накладати на сукню першої леді різні зображення та анімації: поліцейське насильство під час протестів Black Lives Matter, прогноз погоди і багато іншого.

У мережі висміяли зелену сукню Меланії Трамп
Скриншот Twitter
"Нам сподобалася сукня Меланії". Напис на сукні: "BlackLivesMatter"
Скриншот Twitter
На сукню Меланії почали накладати різноманітні зображення
Скриншот Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меланія знову відмовилася дати Дональду руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.

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