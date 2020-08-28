Зелена сукня Меланії Трамп розсмішила мережу. Фото

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія відвідала вечір Республіканського національного з'їзду в зеленій сукні і розсмішила мережу.

Знімок опублікувало видання New York Post. На кадрі 50-річна знаменитість зображена у вбранні з плісированої тканини з тонким червоним ременем. Захід перша леді відвідала разом із Дональдом Трампом (фото дивіться нижче).

У соцмережі Twitter користувачі висміяли зовнішній вигляд Меланії, порівнявши її сукню із "зеленим екраном" (фон, який використовується для накладення на нього іншого кадру. – Ред.).

Меланія Трамп стала героєм мемів після з’їзду республіканців New York Post

Так, за допомогою фотошопу американці почали накладати на сукню першої леді різні зображення та анімації: поліцейське насильство під час протестів Black Lives Matter, прогноз погоди і багато іншого.

У мережі висміяли зелену сукню Меланії Трамп Скриншот Twitter

"Нам сподобалася сукня Меланії". Напис на сукні: "BlackLivesMatter" Скриншот Twitter

На сукню Меланії почали накладати різноманітні зображення Скриншот Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меланія знову відмовилася дати Дональду руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.