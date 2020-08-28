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Зелена сукня Меланії Трамп розсмішила мережу. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,6 т.
У мережі висміяли образ Меланії Трамп

У мережі висміяли образ Меланії Трамп. Getty Images

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія відвідала вечір Республіканського національного з'їзду в зеленій сукні і розсмішила мережу.

Знімок опублікувало видання New York Post. На кадрі 50-річна знаменитість зображена у вбранні з плісированої тканини з тонким червоним ременем. Захід перша леді відвідала разом із Дональдом Трампом (фото дивіться нижче).

У соцмережі Twitter користувачі висміяли зовнішній вигляд Меланії, порівнявши її сукню із "зеленим екраном" (фон, який використовується для накладення на нього іншого кадру. – Ред.).

Меланія Трамп стала героєм мемів після з’їзду республіканців

Меланія Трамп стала героєм мемів після з’їзду республіканців New York Post

Так, за допомогою фотошопу американці почали накладати на сукню першої леді різні зображення та анімації: поліцейське насильство під час протестів Black Lives Matter, прогноз погоди і багато іншого.

У мережі висміяли зелену сукню Меланії Трамп

У мережі висміяли зелену сукню Меланії Трамп Скриншот Twitter

"Нам сподобалася сукня Меланії". Напис на сукні: "BlackLivesMatter"

"Нам сподобалася сукня Меланії". Напис на сукні: "BlackLivesMatter" Скриншот Twitter

На сукню Меланії почали накладати різноманітні зображення

На сукню Меланії почали накладати різноманітні зображення Скриншот Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меланія знову відмовилася дати Дональду руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.

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