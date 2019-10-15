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16 жовтня • оновлено в 02:02
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Здійснилося! Зірка "Друзів" довела фанатів до божевілля лише одним знімком в Instagram

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50-річна голлівудська актриса, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон несподівано створила аккаунт в Instagram, де опублікувала зворушливе фото.

Численних шанувальників порадували присутністю на спільному селфі її колеги в одному з найпопулярніших проектів на ТБ в 1990-х: Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

"Тепер ми друзі й в Instagram. Привіт, Instagram", – підписала Еністон під спільним селфі.

Еністон і все друзі

Еністон і все друзі

instagram / jenniferaniston

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Фанати так довго чекали на цей момент, що від захвату ледь не обвалили новостворений аккаунт актриси. Менше, ніж за 10 годин на Дженніфер підписалися 2,9 млн користувачів, а під спільним знімком друзів поставили позначку "подобається" понад 5,2 млн осіб.

Герої серіалу "Друзі" в молодості

Герої серіалу "Друзі" в молодості

instagram / courteneycoxofficial

Фанати ледь не збожеволіли від радості і почали вирувати в коментарях під історичним кадром, вітаючи зі створенням облікового запису і возз'єднанням з публікою.

"О мій Бог!", "Нарешті це сталося", "Я так радий, що вони все ще поруч з вами", "Епічно! Обожнюю вас", "Це найкращий вхід в Instagram за всю історію", "Ридаю від щастя" , – написали шанувальники.

Здійснилося! Зірка "Друзів" довела фанатів до божевілля лише одним знімком в Instagram
Здійснилося! Зірка "Друзів" довела фанатів до божевілля лише одним знімком в Instagram
Здійснилося! Зірка "Друзів" довела фанатів до божевілля лише одним знімком в Instagram
Героїні серіалу "Друзі" - Кудроу, Кокс і Еністон

Героїні серіалу "Друзі" - Кудроу, Кокс і Еністон

instagram / courteneycoxofficial

Як раніше писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 року минуло 25 років з моменту виходу першого епізоду серіалу "Друзі. Компанія Google додала в пошуковий сервіс пасхалки, які було присвячено героям.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Дженіфер Еністон Кортні Кокс Ліза Кудроу Метт Леблан Меттью Перрі Девід Швіммер
Теги
Instagram серіал Друзі / Friens фотографии
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