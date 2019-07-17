"Збоченець!" Собчак знайшла у скандального блогера непристойний предмет

Російська журналістка Ксенія Собчак знайшла в офісному туалеті скандального блогера Іллі Варламова журнали з азіатським порно.

Відповідний момент вона показала в своїй передачі "Обережно, Собчак", заздалегідь попередивши, щоб не хоче звинувачень з боку гостя програми, як від балерини Анастасії Волочкової (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У цьому милому чоловікові, якого звуть "одуван", ховається маніяк-збоченець. Він дивиться азіатську порнуху. Що це за пи***ц, Ілля?! Ось якою роботою ви займаєтеся в офісі? Ти збоченець, Ілля", – сказала Собчак, продемонструвавши журнали на камеру.

Собчак знайшла в туалеті Варламова журнали для дорослих кадр з відео

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Варламов відповів, що туалет був єдиним місцем, звідки перед приходом журналістки не прибрали ці "докази". Він уточнив, що це японські журнали.

"Цікаві журнали. Одного разу я привіз їх з Японії, тому вони почали збільшуватися в кількості. Мабуть хтось, хто там буває, привозить і складає", – виправдався блогер.

Собчак з японськими журналами в руках кадр з відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Варламов в програмі Собчак запропонував президенту РФ Володимиру Путіну з'їхати з Кремля, щоб надати людям відвідувати це місце, як музей.

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