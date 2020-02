Збільшила губи і груди: як виглядає "Тату" Юлія Волкова після пластики

Російська співачка, колишня солістка поп-гурту "Тату" Юлія Волкова 20 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 35 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим зараз займається артистка і як вона змінилася з часів початку своєї кар'єри.

Юлія Волкова народилася 20 лютого 1985 року в Москві. У дитинстві вчилася грі на фортепіано, майстерності актора, а з 9 років Волкова виступала у складі дитячого вокально-інструментального ансамблю "Непосиди".

Також Юлія Волкова знімалася в дитячому кіножурналі "Єралаш" (сюжети "Виручи мене", "Манекен").

У 1999 році, коли Волковій було 14, юна артистка пройшла кастинг і стала учасницею гурту "Тату", організованого сценаристом рекламних роликів Іваном Шаповаловим і композитором Олександром Войтинським. Участь у цьому проекті принесла Юлії Волковій та її напарниці по дуету Олені Катіній шалену популярність.

У березні 2009 року менеджмент групи оголосив про припинення роботи групи в повномасштабному режимі. Причиною стало те, що Юлія конфліктувала з продюсером Борисом Ренським.

З 2010 року Волкова почала сольну кар'єру. У 2012 році Юлія і Олена Катіна знову ненадовго об'єдналися для роботи над ювілейним перевиданням альбому 200 km / h In the Wrong Lane (10th Anniversary Edition).

Співачка сольно випустила пісні All Because Of You, Rage, Woman All The Way Down, Did not Wanna Do It. У 2012 році Юлія Волкова брала участь у відбірковому турі "Євробачення". Вона виконала пісню Back to Her Future в дуеті з Дімою Біланом і посіла друге місце, поступившись "Бурановским бабушкам".

Про особисте життя Волкової відомо, що в 2004 році, у віці 19 років вона народила дочку Вікторію від охоронця Павла Сидорова. Зараз дівчинці 15 років.

У 2007 році у Юлії Волкової народився син від її чоловіка Парвіза Ясинова, сина генерального директора компанії "Мосстроймеханизация-5". Хлопчика назвали Самір. У 2010 році шлюб Волкової і Ясинова розпався.

У 2016 році стало відомо, що Волкова поборола онкологічне захворювання: у 2012 році їй діагностували рак щитовидної залози.

А 2018 року Юлія Волкова знову вийшла заміж: про її нинішнього чоловіка відомо, що він непублічна людина і живе в іншій країні.

Останнім часом Юлію Волкову часто звинувачують в занадто великій кількості пластичних операцій.

Крім того, сама співачка позитивно відгукується про пластичну хірургію. Вона не раз казала, що між природним старінням і пластикою обере друге, адже якщо технології дозволяють виглядати ефектно в будь-якому віці, а не "сидіти і обвисати", то Юлія охоче ними скористається.

З чуток, Волкова скоригувала собі губи і груди, робила татуаж. При цьому багато шанувальників артистки вважають, що до пластики у неї була цікавіша і симпатичніша зовнішність.

Однак співачка ніяк не коментує цю інформацію, вона навіть не заявляє офіційно про зроблені операції, але потроху продовжує міняти зовнішність.

